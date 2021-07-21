В компании Абрамовича и партнеров предложили частично приватизировать лес

«Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю», — сказал Лашкевич в интервью РБК.