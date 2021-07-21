В компании Абрамовича и партнеров предложили частично приватизировать лес
В связи с сокращением площади качественного и пригодного для переработки леса на Дальнем Востоке можно было бы позволить компаниям приватизировать 2-3% всей лесной территории России, чтобы предприятия могли заниматься там активным выращиванием деревьев, заявил глава холдинга RFP Константин Лашкевич.
По его словам, именно на указанную долю приходятся климатические зоны, наиболее благоприятные для восстановления подобного вида ресурсов. Дело в том, что сейчас ждать естественного роста пригодной для переработки древесины придется 80–120 лет.
«Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю», — сказал Лашкевич в интервью РБК.
Глава RFP пояснил, что реализуемая в Новой Зеландии модель, когда выделяются лесные земли и на основе принципа плодородия и подбора породного состава достигается кратное увеличение деловой древесины, возможна лишь в случае приватизации территории. Однако сейчас это в России запрещено, отметил РБК.
RFP Group является крупнейшим лесопромышленном предприятием Дальнего Востока и одним из лидеров по экспорту леса из России в Китай. В аренде холдинга имеются участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год. 58% акций компании принадлежит бизнесменам Роману Абрамовичу и Александру Абрамову. Оставшимися 42% владеет Российско-китайский инвестфонд, созданный — Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation.