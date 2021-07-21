Крупнейший завод по производству iPhone в Китае пострадал в результате наводнения

Сильные дожди идут в провинции Хэнань уже несколько дней, что привело к паводкам и затоплению ряда территорий. Особо тяжелая ситуация сложилась в административном центре провинции — городе Чжэнчжоу. По последним данным, жертвами наводнений там стали не менее 25 человек. При этом 12 человек погибли в результате затопления поезда в тоннеле метро Чжэнчжоу, которое произошло во вторник, 20 июля.