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Крупнейший завод по производству iPhone в Китае пострадал в результате наводнения

Ведомости

Сильное наводнение в центральном Китае — провинции Хэнань — привело к временному отключению электричества на крупнейшем предприятии корпорации Apple по производству iPhone, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на работников предприятия. 

Производственное предприятие находится под управлением тайваньской Foxconn Technology Group. Как пишет издание, компания управляет тремя производственными площадками в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань, где производят более половины iPhone. 

При этом, по словам рабочих, ущерб производственному центру оказался не слишком существенным. В Foxconn заявили изданию, что компания реализовала план аварийного реагирования для борьбы с наводнениями, но прямого воздействия на ее объекты от наводнения не произошло. 

Сильные дожди идут в провинции Хэнань уже несколько дней, что привело к паводкам и затоплению ряда территорий. Особо тяжелая ситуация сложилась в административном центре провинции — городе Чжэнчжоу. По последним данным, жертвами наводнений там стали не менее 25 человек. При этом 12 человек погибли в результате затопления поезда в тоннеле метро Чжэнчжоу, которое произошло во вторник, 20 июля. 

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями наводнений в провинции Хэнань, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее по теме: Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Бельгии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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