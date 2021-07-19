Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Бельгии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с трагическими последствиями наводнений в этой стране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ваше Королевское Величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате наводнений, и выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Ранее власти Бельгии сообщили, что число жертв наводнений в стране возросло до 36, еще 127 числятся пропавшими без вести. Наводнение в южном регионе Бельгии Валлонии было вызвано ливневыми дождями и продолжалось с 14 по 16 июля. Более всего пострадали провинции Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург. Наибольшие разрушения были зафиксированы в зоне Арденн и в долинах рек Мез и Самбра.