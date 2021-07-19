Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Бельгии

Ранее власти Бельгии сообщили, что число жертв наводнений в стране возросло до 36, еще 127 числятся пропавшими без вести. Наводнение в южном регионе Бельгии Валлонии было вызвано ливневыми дождями и продолжалось с 14 по 16 июля. Более всего пострадали провинции Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург. Наибольшие разрушения были зафиксированы в зоне Арденн и в долинах рек Мез и Самбра.