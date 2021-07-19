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Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Бельгии

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с трагическими последствиями наводнений в этой стране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваше Королевское Величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате наводнений, и выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Ранее власти Бельгии сообщили, что число жертв наводнений в стране возросло до 36, еще 127 числятся пропавшими без вести. Наводнение в южном регионе Бельгии Валлонии было вызвано ливневыми дождями и продолжалось с 14 по 16 июля. Более всего пострадали провинции Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург. Наибольшие разрушения были зафиксированы в зоне Арденн и в долинах рек Мез и Самбра.

Ранее по теме: Число жертв наводнения в Германии достигло 133

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных