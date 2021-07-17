Число жертв наводнения в Германии достигло 133
Не менее 133 человек стали жертвами наводнений в Германии, передает издание Bild.
Отмечается, что по меньшей мере 43 граждан погибли в Северном Рейне — Вестфалии, а еще 90 — в Рейнланд-Пфальце. Кроме того, в районе Хайнсберг в Наште прорвалась плотина на реке Рур. По информации районного правительства Кельна, спасатели начали эвакуацию жителей близлежащих районов.
Ранее из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены. Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала ситуацию как катастрофичную и выразила соболезнования в связи с происходящим. По данным администрации района Арвайлер, 1300 человек пропали без вести.
16 июля минобороны Германии приняло решение ввести на западе страны режим военной катастрофы в связи с наводнениями, для ликвидации последствий наводнений привлечены 850 солдат.