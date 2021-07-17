Число жертв наводнения в Германии достигло 133

Отмечается, что по меньшей мере 43 граждан погибли в Северном Рейне — Вестфалии, а еще 90 — в Рейнланд-Пфальце. Кроме того, в районе Хайнсберг в Наште прорвалась плотина на реке Рур. По информации районного правительства Кельна, спасатели начали эвакуацию жителей близлежащих районов.