«Дочка» Schlumberger заплатит США штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ
Американская Cameron International, принадлежащая нефтесервисной компании Schlumberger и занимающаяся поставками оборудования для нефтегазовой отрасли, заплатит в США штраф в размере $1,4 млн из-за поставок оборудования «Газпрому» в обход антироссийских санкций. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Выплата осуществляется в рамках урегулирования претензий со стороны OFAC. «Управление по контролю за иностранными активами Минфина объявило сегодня о достижении соглашения с Cameron International Corporation о выплате $1 423 766», — указано в сообщении ведомства.
В OFAC добавили, что компания согласилась урегулировать спор во внесудебном порядке мосле того, как ей были предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций, введенных в 2014 г. в связи с ситуацией на Украине.
«В частности, в период между июлем 2015 г. и ноябрем 2016 г. базирующийся в США старший управляющий Cameron одобрил румынскому филиалу компании (Cameron Romania) контракт на поставку товаров "Газпром нефть шельф", российской энергетической компании, которая находится под ограничениями», — заявили в OFAC.
В сообщении также указывается, что речь идет об оборудовании, используемом для производства нефти или поиска месторождений, предназначенном для развертывания в российской Арктике.
Кроме того, в OFAC заявили о достижении договоренности с компанией Schlumberger Rod Lift об урегулировании спора о поставках нефтегазового оборудования в Судан в нарушение санкций. Однако в сообщении не указано, выплатит ли данная компания штраф за это, или нет.