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«Дочка» Schlumberger заплатит США штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ

Ведомости

Американская Cameron International, принадлежащая нефтесервисной компании Schlumberger и занимающаяся поставками оборудования для нефтегазовой отрасли, заплатит в США штраф в размере $1,4 млн из-за поставок оборудования «Газпрому» в обход антироссийских санкций. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Выплата осуществляется в рамках урегулирования претензий со стороны OFAC. «Управление по контролю за иностранными активами Минфина объявило сегодня о достижении соглашения с Cameron International Corporation о выплате $1 423 766», — указано в сообщении ведомства.

В OFAC добавили, что компания согласилась урегулировать спор во внесудебном порядке мосле того, как ей были предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций, введенных в 2014 г. в связи с ситуацией на Украине.

«В частности, в период между июлем 2015 г. и ноябрем 2016 г. базирующийся в США старший управляющий Cameron одобрил румынскому филиалу компании (Cameron Romania) контракт на поставку товаров "Газпром нефть шельф", российской энергетической компании, которая находится под ограничениями», — заявили в OFAC.

В сообщении также указывается, что речь идет об оборудовании, используемом для производства нефти или поиска месторождений, предназначенном для развертывания в российской Арктике.

Кроме того, в OFAC заявили о достижении договоренности с компанией Schlumberger Rod Lift об урегулировании спора о поставках нефтегазового оборудования в Судан в нарушение санкций. Однако в сообщении не указано, выплатит ли данная компания штраф за это, или нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных