«Нафтогаз» признал, что «Газпром» не нарушил контракт при прекращении транзита
Компания «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины, это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и Россией, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Газпром прекратил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на забронированные мощности для транзита. "Газпром" имеет такое право по контракту — не поставлять газ для транзита через забронированные мощности, оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»)», — написал он на своей странице в Facebook.
При этом он отметил, что это уже «действующая демонстрация того, что будет после запуска "Северного потока — 2", если к тому времени не будет реализовано предложение Киева о поставке газа "третьим лицам" на украино-российской границе. По мнению украинских властей, европейские покупатели газа могут получать его на границе и сами решать маршрут транзита в Европу.
Ранее Витренко заявил, что власти Украины готовы продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа. «Газпром» в свою очередь подписал новый долгосрочный контракт на поставку газа Венгрией. Документ был раскритикован Киевом. 27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».
Сегодня «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через Украину. Компания отметила, что из-за того, что импорт газа из Венгрии на Украину происходил путем виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита сейчас отсутствует.