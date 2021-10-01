«Нафтогаз» признал, что «Газпром» не нарушил контракт при прекращении транзита

При этом он отметил, что это уже «действующая демонстрация того, что будет после запуска "Северного потока — 2", если к тому времени не будет реализовано предложение Киева о поставке газа "третьим лицам" на украино-российской границе. По мнению украинских властей, европейские покупатели газа могут получать его на границе и сами решать маршрут транзита в Европу.