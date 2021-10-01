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«Нафтогаз» признал, что «Газпром» не нарушил контракт при прекращении транзита

Ведомости

Компания «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины, это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и Россией, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Газпром прекратил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на забронированные мощности для транзита. "Газпром" имеет такое право по контракту — не поставлять газ для транзита через забронированные мощности, оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»)», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что это уже «действующая демонстрация того, что будет после запуска "Северного потока — 2", если к тому времени не будет реализовано предложение Киева о поставке газа "третьим лицам" на украино-российской границе. По мнению украинских властей, европейские покупатели газа могут получать его на границе и сами решать маршрут транзита в Европу.

Ранее Витренко заявил, что власти Украины готовы продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа. «Газпром» в свою очередь подписал новый долгосрочный контракт на поставку газа Венгрией. Документ был раскритикован Киевом. 27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

Сегодня «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через Украину. Компания отметила, что из-за того, что импорт газа из Венгрии на Украину происходил путем виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита сейчас отсутствует. 

Ранее по теме: На Украине заявили о прекращении транзита газа из России в Венгрию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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