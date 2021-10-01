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«Газпром» начал поставки газа в Хорватию по «Турецкому потоку»

Ведомости

«Газпром» 1 октября начал поставки газа в Хорватию по газопроводу «Турецкий поток», сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

Ранее российский холдинг подписал новый долгосрочный контракт с Венгрией на поставку газа. Соглашение вступило в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию.

«Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», — говорится в сообщении «Газпрома».

Поставки газа по такому маршруту стали возможны благодаря строительству компанией FGSZ нового магистрального газопровода на территории Венгрии, а также завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, добавили в компании.

Ранее по теме: Премьер-министр Венгрии ответил Киеву на критику газового соглашения с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных