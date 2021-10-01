«Газпром» начал поставки газа в Хорватию по «Турецкому потоку»
«Газпром» 1 октября начал поставки газа в Хорватию по газопроводу «Турецкий поток», сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.
Ранее российский холдинг подписал новый долгосрочный контракт с Венгрией на поставку газа. Соглашение вступило в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию.
«Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», — говорится в сообщении «Газпрома».
Поставки газа по такому маршруту стали возможны благодаря строительству компанией FGSZ нового магистрального газопровода на территории Венгрии, а также завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, добавили в компании.