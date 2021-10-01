Премьер-министр Венгрии ответил Киеву на критику газового соглашения с Россией

В тот же день министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило о планах обратиться в Европейскую комиссию для оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сделку, заявил, что «никаких табуированных маршрутов транзита не существует».