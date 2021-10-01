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Премьер-министр Венгрии ответил Киеву на критику газового соглашения с Россией

Ведомости

Венгрия заключила договор с российским «Газпромом» на поставку газа в обход Украины, руководствуясь собственными нуждами, это не следует смешивать с политическими вопросами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На самом деле, нам нужен газ, и вопросы энергоснабжения и энергетической безопасности не следует смешивать с политической критикой в адрес России», — передает его слова Hungary today.

Орбан отметил, что, «к сожалению», не может принять во внимание протесты Украины по поводу сделки. «Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов, но в вопросе газа мы должны учитывать интересы венгров, а не украинцев», — резюмировал он. 

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный договор на поставку газа. Соглашение вступило в силу сегодня и продлится до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию, 1 млрд кубометров — через Австрию. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

В тот же день министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило о планах обратиться в Европейскую комиссию для оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сделку, заявил, что «никаких табуированных маршрутов транзита не существует».

Ранее по теме: На Украине заявили о прекращении транзита газа из России в Венгрию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных