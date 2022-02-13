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Бизнес

Lufthansa допустила приостановку авиасообщения с Украиной

Ведомости

Немецкая авиакомпания Lufthansa может приостановить полеты на Украину, такой вариант рассматривается, сообщил РБК представитель компании.

«Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Возможность приостановки оказания услуг рассматривается. Но решение пока не принято», — сообщили в Lufthansa. Решение о приостановке полетов зависит от «ряда факторов», добавили в авиакомпании. 

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что страховые компании разослали собственникам самолетов сообщение о прекращении на следующей неделе действия страхового покрытия для всех воздушных судов на Украине. Источник издания заявил, что из-за этого решения «ни один самолет не вылетит и не взлетит с Украины примерно с середины дня понедельника».

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В воскресенье самолет авиакомпании SkyUp не смог совершить посадку в Киеве в связи с запретом лизингодателя на вход в воздушное пространство Украины, сообщал авиаперевозчик. Рейс из Португалии пришлось направить в Кишинев. Кроме того, до этого нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов на Украину из-за угрозы российского вторжения, сообщало издание De Telegraaf. 

Как позднее сообщили в SkyUp, 12 февраля страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о прекращении в течение 48 часов страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В результате владельцы воздушных судов требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС, говорится в сообщении.

«Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы», — сказал генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов. Компания временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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