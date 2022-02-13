Lufthansa допустила приостановку авиасообщения с Украиной

В воскресенье самолет авиакомпании SkyUp не смог совершить посадку в Киеве в связи с запретом лизингодателя на вход в воздушное пространство Украины, сообщал авиаперевозчик. Рейс из Португалии пришлось направить в Кишинев. Кроме того, до этого нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов на Украину из-за угрозы российского вторжения, сообщало издание De Telegraaf.