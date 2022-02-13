Lufthansa допустила приостановку авиасообщения с Украиной
Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что страховые компании разослали собственникам самолетов сообщение о прекращении на следующей неделе действия страхового покрытия для всех воздушных судов на Украине. Источник издания заявил, что из-за этого решения «ни один самолет не вылетит и не взлетит с Украины примерно с середины дня понедельника».
В воскресенье самолет авиакомпании SkyUp не смог совершить посадку в Киеве в связи с запретом лизингодателя на вход в воздушное пространство Украины, сообщал авиаперевозчик. Рейс из Португалии пришлось направить в Кишинев. Кроме того, до этого нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов на Украину из-за угрозы российского вторжения, сообщало издание De Telegraaf.
Как позднее сообщили в SkyUp, 12 февраля страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о прекращении в течение 48 часов страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В результате владельцы воздушных судов требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС, говорится в сообщении.
«Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы», — сказал генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов. Компания временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля.