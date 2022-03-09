Песков прокомментировал возможность национализации производства иностранных компаний
Все варианты ответа на антироссийские санкции прорабатываются в правительственном штабе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал предложение по национализации предприятий компаний, объявивших об уходе с российского рынка.
«Какой-то сформированной позиции на этот счет нет, всякие сценарии рассматриваются и прорабатываются весьма в экстренном порядке именно в правительством штабе», — подчеркнул представитель Кремля.
7 марта секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что приостановка работы иностранных предприятий на территории России или их закрытие — это «не что иное, как предумышленное банкротство». Он сообщил, что ЕР предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств. «Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим», – сообщил он. По словам Турчака, национализация не позволит крушить «производственный потенциал изнутри».
По данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции на Украине уже 300 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. Ограничения были приняты на фоне начала военной операции на Украине.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.