В McDonald's оценили убытки от закрытия ресторанов в России

Ранее компания Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Она также хочет временно закрыть пиццерии Pizza Hut. «РИА Новости» пояснили, что всего в России работает более 1100 ресторанов KFC, однако компании Yum! Brands принадлежат 70 из них. Такое решение было принято после приостановки всех инвестиций и развития ресторанов в России и перенаправления всей прибыли от работы в России на гуманитарные цели.