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Бизнес

В McDonald's оценили убытки от закрытия ресторанов в России

Ведомости

Корпорация McDonald's заявила, что временное закрытие 850 заведений в России обойдется сети быстрого питания примерно в $50 млн в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Это действительно сложная ситуация для такой глобальной компании, как мы», — заявил представитель McDonald’s. При этом в компании подчеркнули, что продолжат платить зарплату своим сотрудникам — их в России около 62 000 человек.

8 марта генеральный директор компании Крис Кемпчински объявил о закрытии 850 заведений на территории России. При этом дату закрытия заведений в компании не назвали, также они не смогли указать, когда рестораны сети возобновят работу.

Ранее компания Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Она также хочет временно закрыть пиццерии Pizza Hut. «РИА Новости» пояснили, что всего в России работает более 1100 ресторанов KFC, однако компании Yum! Brands принадлежат 70 из них. Такое решение было принято после приостановки всех инвестиций и развития ресторанов в России и перенаправления всей прибыли от работы в России на гуманитарные цели.

По данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции на Украине уже свыше 300 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

Ранее по теме: Yum Brands сообщила о приостановке работы 70 ресторанов KFC в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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