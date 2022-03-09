В McDonald's оценили убытки от закрытия ресторанов в России
Корпорация McDonald's заявила, что временное закрытие 850 заведений в России обойдется сети быстрого питания примерно в $50 млн в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу корпорации.
«Это действительно сложная ситуация для такой глобальной компании, как мы», — заявил представитель McDonald’s. При этом в компании подчеркнули, что продолжат платить зарплату своим сотрудникам — их в России около 62 000 человек.
8 марта генеральный директор компании Крис Кемпчински объявил о закрытии 850 заведений на территории России. При этом дату закрытия заведений в компании не назвали, также они не смогли указать, когда рестораны сети возобновят работу.
Ранее компания Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Она также хочет временно закрыть пиццерии Pizza Hut. «РИА Новости» пояснили, что всего в России работает более 1100 ресторанов KFC, однако компании Yum! Brands принадлежат 70 из них. Такое решение было принято после приостановки всех инвестиций и развития ресторанов в России и перенаправления всей прибыли от работы в России на гуманитарные цели.
По данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции на Украине уже свыше 300 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.