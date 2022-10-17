«Коммерсантъ» узнал о причинах остановки добычи Exxon на «Сахалине-1»
Добыча на «Сахалине-1» оператором Exxon остановилась из-за отказа американской компании отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота», который в конце марта попал под санкции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, причиной отказа стало лишение судов «Совкомфлота» страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs). Отмечается, что в июне глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов сообщил о сотрудничестве с российскими страховщиками. Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что речь идет о страховке российского «Ингосстраха».
Однако Exxon настаивала на P&I-страховании и отказалась возобновлять отгрузки. Добыча на проекте прекратилась еще в мае из-за переполнения резервуаров с нефтью в порту Де-Кастри — из этого порта нефть отправляется на мировой рынок. Exxon и «Совкомфлот» на запрос «Коммерсанта» не ответили, а «Роснефть» переадресовала вопросы в Минэнерго и Exxon.
После начала спецоперации России на Украине прежний оператор проекта ExxonMobil объявил о выходе из «Сахалин-1» и отозвал своих сотрудников. Позже «Роснефть» сообщила, что американская компания без согласования начала постепенно сокращать добычу, а с 15 мая почти полностью прекратила деятельность. 11 октября в Госдуме сообщили, что общие потери бюджета от блокировки проекта «Сахалин-1» оператором Exxon Mobil составляют около 4 млрд руб. в месяц.
7 октября президент России Владимир Путин поручил правительству создать нового российского оператора проекта «Сахалин-1». 13 октября правительство РФ постановило создать ООО «Сахалин-1» — нового оператора одноименного проекта. Компания зарегистрирована в Южно-Сахалинске, все права и обязанности нынешнего оператора проекта Exxon Neftegas Ltd. перейдут новой компании.
Долей в 11,5% новой компании будет владеть «Сахалинморнефтегаз-шельф», еще 8,5% у АО «РН-Астра». Оставшаяся доля иностранных участников (американской Exxon Mobil, японской Sodeco и индийской ONGC) в 80% пока что останется на балансе нового оператора. В течение месяца зарубежные компании должны будут согласиться на перерегистрацию долей в российской юрисдикции или отказаться от этого. До окончательного распределения долей управлять ООО «Сахалин-1» будет «Сахалинморнефтегаз-шельф».
Проект «Сахалин-1» является одним из крупнейших нефтегазовых проектов на российском шельфе. В рамках него разрабатываются три нефтегазоносных месторождения — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. «Роснефти» (через «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра») принадлежит 20% в проекте, ExxonMobil — 30%, Sodeco — 30%, а ONGC Videsh — 20%.
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