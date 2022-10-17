«Коммерсантъ» узнал о причинах остановки добычи Exxon на «Сахалине-1»

После начала спецоперации России на Украине прежний оператор проекта ExxonMobil объявил о выходе из «Сахалин-1» и отозвал своих сотрудников. Позже «Роснефть» сообщила, что американская компания без согласования начала постепенно сокращать добычу, а с 15 мая почти полностью прекратила деятельность. 11 октября в Госдуме сообщили, что общие потери бюджета от блокировки проекта «Сахалин-1» оператором Exxon Mobil составляют около 4 млрд руб. в месяц.