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Бизнес

Волож написал прощальное письмо сотрудникам «Яндекса»

Он ушел из компании, но остался крупнейшим акционером
Анастасия Швецова
Евгений Разумный / Ведомости

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покидает компанию. Об этом он сообщил в обращении к сотрудникам, передает ТАСС.

«Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании», — заявил он.

Волож добавил, что в текущих условиях считается разумным и необходимым план реструктуризации компании, разработкой которого сейчас занимается совет директоров и менеджмент «Яндекса». Сооснователь корпорации отметил, что он по-прежнему заинтересован в помощи по развитию четырех международных стартапов компании.

В заключение Волож пояснил, что не успел попрощаться с сотрудниками из-за «суеты последних месяцев». Он решил исправить это в преддверии Нового года. Бизнесмен также поблагодарил работников и назвал «Яндекс» проектом своей жизни.

Об уходе Воложа из «Яндекса» стало известно еще летом. В июне ЕС в рамках шестого пакета санкции против РФ ввел ограничения в отношении Воложа. После этого в «Яндексе» сообщили, что сооснователь компании покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также оставил руководящие должности в международных дочерних структурах группы. Тогда Волож уточнил, что продолжит «помогать компании и ее команде».

На 30 декабря 2022 г. 45,1% голосующих акций и 8,5% обыкновенных принадлежит семейному фонду Аркадия Воложа, следует из данных на сайте «Яндекса». Таким образом, несмотря на уход из компании, Волож по-прежнему остается ее крупнейшим акционером. Сотрудники корпорации, в том числе топ-менеджмент, контролируют 6,6% голосующих акций и 3,2% обыкновенных. Еще 46,3% голосующих акций и 87,6% акционерного капитала компании находится в свободном обращении.

Несмотря на то что об уходе Воложа было известно ранее, акции компании на публикацию письма отреагировали негативно. В ходе торгов на Мосбирже она упали на 1,16% до 1791 руб. за штуку. Однако уже к 13.30 мск падение замедлилось, составив 0,63%, 1808 руб. за бумагу.

После публикации прощального письма Воложа источник ТАСС, знакомый с ситуацией, рассказал, что сооснователь корпорации остался внешним консультантом. Однако эту информацию опровергли в «Яндексе», подчеркнув, что Волож покидает все должности.

«Яндекс» объявил о планах по разделу компании

Часть иностранных активов останется в управлении Yandex N.V., которая в дальнейшем сменит название

25 ноября «Яндекс» анонсировал раздел активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением в Нидерландах.

«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», – объявила компания.

Еще в июле 2022 г. The Bell (признан в РФ СМИ-иноагентом) писал, что в «Яндексе» идут переговоры с Воложем о разделе активов компании. Источники издания допускали, что сооснователь компании может получить право развивать часть активов «Яндекса» за рубежом независимо от корпорации. По данным собеседников, речь шла о проектах по развитию беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». Источник не исключал, что в этом списке могут появиться «Карты» и «Навигатор».

23 ноября The Bell узнал о планах создать новую материнскую компанию для «Яндекса». Источники говорили, что за принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее на тот момент глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Собеседники Forbes также сообщали, что Волож предложил Кудрину 5% IT-компании за помощь в разделе российских и международных активов.

5 декабря Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Одной из главных задач он обозначил сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры» компании.

Переход Кудрина в «Яндекса» произошел после того, как 30 ноября Совет Федерации досрочно освободил его от должности председателя Счетной палаты, которую тот занимал 4,5 года. Его полномочия истекали в 2024 г. Кудрин признался, что после 25 лет госслужбы ему хочется развивать крупные проекты, которые «имеют значительный эффект для людей». К работе в корпорации он приступил 9 декабря.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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