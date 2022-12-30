Волож написал прощальное письмо сотрудникам «Яндекса»

Еще в июле 2022 г. The Bell (признан в РФ СМИ-иноагентом) писал, что в «Яндексе» идут переговоры с Воложем о разделе активов компании. Источники издания допускали, что сооснователь компании может получить право развивать часть активов «Яндекса» за рубежом независимо от корпорации. По данным собеседников, речь шла о проектах по развитию беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». Источник не исключал, что в этом списке могут появиться «Карты» и «Навигатор».