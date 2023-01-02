В РСТ назвали самые популярные безвизовые страны для туристов из России

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили об увеличении турпотока из России за границу более чем на 20%. Всего по основным туристическим направлениям (за исключением стран СНГ) в 2022 г. выехали 9,5 млн человек после 7,5 млн годом ранее. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, наибольшей популярностью среди российских туристов в прошлом году пользовалась Турция (5,3 млн поездок), Абхазия (1,1 млн), Объединенные Арабские Эмираты (850 000 — 900 000) и Таиланд (410 000). Сейчас из РФ доступны прямые перелеты в 32 страны, включая СНГ.