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В РСТ назвали самые популярные безвизовые страны для туристов из России

Ведомости

Самыми популярными безвизовыми странами у россиян для отдыха остаются Турция, Египет и Таиланд, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в комментарии «РИА Новости».

«Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд», – сказал он.

Горин также напомнил, что россияне могут без визы посетить Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию.

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Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили об увеличении турпотока из России за границу более чем на 20%. Всего по основным туристическим направлениям (за исключением стран СНГ) в 2022 г. выехали 9,5 млн человек после 7,5 млн годом ранее. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, наибольшей популярностью среди российских туристов в прошлом году пользовалась Турция (5,3 млн поездок), Абхазия (1,1 млн), Объединенные Арабские Эмираты (850 000 — 900 000) и Таиланд (410 000). Сейчас из РФ доступны прямые перелеты в 32 страны, включая СНГ.

При этом въездной турпоток в Россию в 2022 г., по оценкам туроператоров, составил примерно 180 000 поездок, что на 95% ниже прошлогоднего показателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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