В РСТ назвали самые популярные безвизовые страны для туристов из России
Самыми популярными безвизовыми странами у россиян для отдыха остаются Турция, Египет и Таиланд, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в комментарии «РИА Новости».
«Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд», – сказал он.
Горин также напомнил, что россияне могут без визы посетить Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили об увеличении турпотока из России за границу более чем на 20%. Всего по основным туристическим направлениям (за исключением стран СНГ) в 2022 г. выехали 9,5 млн человек после 7,5 млн годом ранее. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, наибольшей популярностью среди российских туристов в прошлом году пользовалась Турция (5,3 млн поездок), Абхазия (1,1 млн), Объединенные Арабские Эмираты (850 000 — 900 000) и Таиланд (410 000). Сейчас из РФ доступны прямые перелеты в 32 страны, включая СНГ.
При этом въездной турпоток в Россию в 2022 г., по оценкам туроператоров, составил примерно 180 000 поездок, что на 95% ниже прошлогоднего показателя.