Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке
Французский производитель электрооборудования Legrand прекратит работу на российском рынке, передает пресс-служба компании.
«В связи с последними событиями, включая растущую операционную сложность и неопределенность, Legrand решила прекратить свои операции в России и в настоящее время рассматривает варианты своевременной и упорядоченной передачи контроля над ними», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на долю деятельности Legrand в России в 2022 г. пришлось примерно 1,5% годового объема продаж. Из-за решения покинуть российский рынок компания ожидает обесценивание активов на сумму 150 млн евро,
«Legrand считает, что такое прекращение деятельности является наилучшим вариантом для обеспечения постоянного соблюдения всех законодательных и нормативных актов, а также долгосрочной непрерывности местных операций для своих сотрудников и клиентов», – заключили в компании.
После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и другие бренды.
После того, как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.