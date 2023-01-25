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Бизнес

Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке

Ведомости

Французский производитель электрооборудования Legrand прекратит работу на российском рынке, передает пресс-служба компании.

«В связи с последними событиями, включая растущую операционную сложность и неопределенность, Legrand решила прекратить свои операции в России и в настоящее время рассматривает варианты своевременной и упорядоченной передачи контроля над ними», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на долю деятельности Legrand в России в 2022 г. пришлось примерно 1,5% годового объема продаж. Из-за решения покинуть российский рынок компания ожидает обесценивание активов на сумму 150 млн евро,

«Legrand считает, что такое прекращение деятельности является наилучшим вариантом для обеспечения постоянного соблюдения всех законодательных и нормативных актов, а также долгосрочной непрерывности местных операций для своих сотрудников и клиентов», – заключили в компании.

После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и другие бренды.

После того, как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных