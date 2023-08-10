Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки в июле на 5%
На внутренних линиях было перевезено 4,2 млн пассажиров. Это на 21,4% больше результатов доковидного 2019 г., но на 5,4% меньше, чем в июле 2022 г. Сокращение перевозок на внутренних линиях было компенсировано их увеличением на международных – было перевезено 904 300 пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.
«Таким образом, пассажиропоток растет от месяца к месяцу – в июне и мае 2023 г. было перевезено 4,3 млн и 3,7 млн пассажиров соответственно», – подчеркнули в «Аэрофлоте».
Пассажирооборот группы увеличился на 11,1% год к году, а предельный пассажирооборот – на 12,5%. По итогам первых семи месяцев года пассажиропоток группы вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив чуть более 26 млн человек. Перевозка пассажиров на внутренних линиях за этот период выросла на 9,6%, а на международных – на 74,9%.
Головная авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,7 млн пассажиров в июле, что сопоставимо с июлем 2022 г. (2,743 млн пассажиров против 2,745 млн годом ранее). На внутренних линиях пассажиропоток составил 2,05 млн пассажиров, на международных – 690 100 человек. Пассажирооборот авиакомпании вырос на 9,6%. В состав группы также входят перевозчики «Россия» и лоукостер «Победа».
«Аэрофлот» в первом полугодии 2023 г. получил 1,6 млрд руб. чистого убытка по РСБУ по сравнению с чистым убытком 38,3 млрд руб. в тот же период прошлого года, писали ранее «Ведомости». Выручка авиакомпании от продажи билетов за полугодие выросла на 48,1% до 205,4 млрд руб. В «Аэрофлоте» поясняют позитивную динамику восстановлением авиаперевозок, увеличением программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по доступным направлениям.
Прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на весь 2023 г. составляет 101 млн пассажиров, говорил в конце марта министр транспорта Виталий Савельев. Из них 81,9 млн – это внутренний пассажиропоток, т. е. показатель, как ожидается, вырастет по сравнению с 2022 г. на 5,4%, но снизится на 6,4% по отношению к 2021 г.