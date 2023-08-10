Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки в июле на 5%

Пассажирооборот группы увеличился на 11,1% год к году, а предельный пассажирооборот – на 12,5%. По итогам первых семи месяцев года пассажиропоток группы вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив чуть более 26 млн человек. Перевозка пассажиров на внутренних линиях за этот период выросла на 9,6%, а на международных – на 74,9%.