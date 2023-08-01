«Аэрофлот» снизил убытки более чем в 20 раз

«Аэрофлот» снизил убытки более чем в 20 разПозитивный тренд авиакомпания связала с восстановлением авиаперевозок
«Аэрофлот» в I полугодии 2023 г. получил 1,6 млрд руб. чистого убытка по РСБУ, сообщила авиакомпания 1 августа. По сравнению с тем же периодом прошлого года чистый убыток снизился почти в 24 раза, тогда он составил 38,3 млрд руб.
Отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета включает показатели только головной авиакомпании «Аэрофлот», но не учитывает данные других перевозчиков группы – «России» и лоукостера «Победа».
С учетом нового стандарта бухгалтерской отчетности ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», который по приказу Минфина применяется с 2022 г., чистый убыток за полугодие 2023 г. составил 81,7 млрд руб. Согласно этому стандарту компания должна учитывать на балансе общую стоимость арендованного имущества, в случае «Аэрофлота» – зарубежных самолетов и двигателей.
«Согласно стандарту арендованные воздушные суда (ВС) и авиационные двигатели, а также расходы на капитальные ремонты и техническое обслуживание учитываются в составе активов ПАО «Аэрофлот»», – говорится в сообщении авиакомпании.
На 30 июня 2023 г. общая задолженность авиакомпании по иностранной технике составляет $5,55 млрд. Чистый убыток в 81,7 млрд руб. сгенерирован во многом за счет роста курса доллара с 70,3 руб. по состоянию на конец декабря 2022 г. до 87 руб. – на 30 июня 2023 г.
Выручка авиакомпании от продажи билетов за полугодие выросла на 48,1% до 205,4 млрд руб. В «Аэрофлоте» поясняют позитивную динамику восстановлением авиаперевозок, увеличением программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по доступным направлениям.
«Создание оптимальных коммерческих условий и проведение акций и распродаж позволило нарастить перевозки пассажиров на внутренних линиях на 24,4% и увеличить выручку в данном сегменте на 23,1 млрд руб. Объем грузовых перевозок вырос на 18,2%», – отмечается в релизе авиакомпании.
Себестоимость продаж при этом выросла на 31,66 млрд руб. (на 17,3%) и составила 214,6 млрд руб. Основным фактором стало увеличение производственной программы, говорится в релизе.
«Расходы на авиакеросин выросли на 17,64 млрд руб. (на 45,8%) при росте потребления на 31,5%», – говорится в сообщении компании. Расходы на техобслуживание составили в первом полугодии 2023 г. 9,4 млрд руб., что на 4,9 млрд руб. больше, чем в первом полугодии 2022 г. «В первой половине 2022 г. в связи с переносом ряда форм техобслуживания в период формирования новых логистических цепочек поставок комплектующих отмечалось сокращение расходов, которые восстанавливаются в 2023 г.», – поясняется в релизе.
Коммерческие расходы «Аэрофлота» снизились на 5,03 млрд руб. (на 64,8%), до 2,73 млрд руб., что в компании связывают с переходом на российскую систему бронирования Leonardo (до введения санкций «Аэрофлот» пользовался американской Sabre).
За весь 2022 г. авиакомпания получила чистый убыток по РСБУ в размере 14 млрд руб. При переводе отраслевой субсидии из прочих доходов в выручку показатель составил 10,6 млрд руб. Но без учета влияния нового стандарта бухгалтерской отчетности ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (в 2022 г. рубль существенно укреплялся к 2021 г.) чистый убыток составил 40,5 млрд руб., из которых 38,3 млрд руб. авиакомпания получила в I полугодии 2022 г. Выручка за прошлый год составила 332,8 млрд руб., она снизилась на 12,1% по сравнению с 2021 г.
В релизе «Аэрофлота» говорится, что значительное влияние на показатели прошлого года оказали внешние ограничения и необходимость трансформации авиакомпании в новых экономических и геополитических условиях. «Компания провела трансформацию бизнес-процессов, сделав ставку на развитие внутреннего рынка, расширение полетов по доступным международным направлениям, замещение импортных товаров и услуг продукцией российских производителей», – говорится в сообщении.
Независимый эксперт по транспорту Елена Сахнова считает, что «Аэрофлот» в первом полугодии 2023 г. показал «в целом неплохой» результат и вернулся к нормальным для отрасли значениям. «Первое полугодие для российских авиакомпаний почти всегда завершается убытками, большая часть которых генерируется в первом квартале. Второй квартал обычно завершается с небольшой прибылью и сокращает убытки первого квартала», – напоминает эксперт.
Значительные убытки 2022 г. она объясняет большим размером флота (числом самолетов) авиакомпании, значительная часть которого была ориентирована на международные перевозки. «Аэрофлот» не мог весь свой парк ВС поставить на внутренние направления, это неизбежно обрушило бы цены авиабилетов. «Второй фактор – отсутствие пролетных денег (прекратившиеся после начала СВО выплаты зарубежных авиаперевозчиков за перелеты по транссибирским маршрутам, большую часть которых исторически получал "Аэрофлот". – "Ведомости"), – отметила Сахнова. По ее словам, «»Аэрофлот» долгие годы строил свою работу, исходя из получения отчислений за пролет иностранных авиакомпаний над Сибирью. В прошлом году компания лишилась этого источника дохода».