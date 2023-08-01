«Аэрофлот» снизил убытки более чем в 20 раз

За весь 2022 г. авиакомпания получила чистый убыток по РСБУ в размере 14 млрд руб. При переводе отраслевой субсидии из прочих доходов в выручку показатель составил 10,6 млрд руб. Но без учета влияния нового стандарта бухгалтерской отчетности ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (в 2022 г. рубль существенно укреплялся к 2021 г.) чистый убыток составил 40,5 млрд руб., из которых 38,3 млрд руб. авиакомпания получила в I полугодии 2022 г. Выручка за прошлый год составила 332,8 млрд руб., она снизилась на 12,1% по сравнению с 2021 г.