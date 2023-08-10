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В Yango опровергли переговоры с бизнесменом Абрамовым о продаже сервиса в Израиле

Ведомости

Служба такси Yango не ведет переговоров с израильским предпринимателем Бараком Абрамовым о продаже бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Как любой развивающийся бизнес, Yango регулярно обсуждает возможности сотрудничества с разными компаниями в Израиле (это часть операционной работы). При этом Yango не ведет переговоры с Бараком Абрамовым о продаже всего или части бизнеса», – говорится в сообщении.

10 августа израильская газета Calcalist сообщила, что Yango провел переговоры с владельцем футбольного клуба «Бейтар» и нескольких сетей ресторанов Абрамовым о потенциальной покупке израильского бизнеса в связи с российским законом, который обязывает предоставлять данные о пользователях такси. Отмечается, что это не привело к сделке. Компания продолжает переговоры с другими претендентами, говорится в статье. Однако «Яндекс» отрицает планы по продаже бизнеса в Израиле.

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8 августа в Финляндии и Норвегии предписали «Яндексу» приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию. Необходимость такого шага объяснили одним из положений закона о регулировании работы такси в России.

Президент России Владимир Путин подписал этот закон в декабре 2022 г., он вступает в силу с 1 сентября. По нему перевозчик должен хранить не менее шести месяцев сведения, содержащиеся в журнале заказов, предоставляя их по требованию правоохранительных органов. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок доступа ФСБ к таким данным.

В пресс-службе «Яндекса» тогда заявили «Ведомостям», что российские правоохранители не могут получать доступ к данным о поездках пользователей вне России. «Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах», – уточнили в представительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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