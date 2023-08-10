В Yango опровергли переговоры с бизнесменом Абрамовым о продаже сервиса в Израиле

10 августа израильская газета Calcalist сообщила, что Yango провел переговоры с владельцем футбольного клуба «Бейтар» и нескольких сетей ресторанов Абрамовым о потенциальной покупке израильского бизнеса в связи с российским законом, который обязывает предоставлять данные о пользователях такси. Отмечается, что это не привело к сделке. Компания продолжает переговоры с другими претендентами, говорится в статье. Однако «Яндекс» отрицает планы по продаже бизнеса в Израиле.