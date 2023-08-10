В Yango опровергли переговоры с бизнесменом Абрамовым о продаже сервиса в Израиле
Служба такси Yango не ведет переговоров с израильским предпринимателем Бараком Абрамовым о продаже бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Как любой развивающийся бизнес, Yango регулярно обсуждает возможности сотрудничества с разными компаниями в Израиле (это часть операционной работы). При этом Yango не ведет переговоры с Бараком Абрамовым о продаже всего или части бизнеса», – говорится в сообщении.
10 августа израильская газета Calcalist сообщила, что Yango провел переговоры с владельцем футбольного клуба «Бейтар» и нескольких сетей ресторанов Абрамовым о потенциальной покупке израильского бизнеса в связи с российским законом, который обязывает предоставлять данные о пользователях такси. Отмечается, что это не привело к сделке. Компания продолжает переговоры с другими претендентами, говорится в статье. Однако «Яндекс» отрицает планы по продаже бизнеса в Израиле.
8 августа в Финляндии и Норвегии предписали «Яндексу» приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию. Необходимость такого шага объяснили одним из положений закона о регулировании работы такси в России.
Президент России Владимир Путин подписал этот закон в декабре 2022 г., он вступает в силу с 1 сентября. По нему перевозчик должен хранить не менее шести месяцев сведения, содержащиеся в журнале заказов, предоставляя их по требованию правоохранительных органов. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок доступа ФСБ к таким данным.
В пресс-службе «Яндекса» тогда заявили «Ведомостям», что российские правоохранители не могут получать доступ к данным о поездках пользователей вне России. «Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах», – уточнили в представительстве.