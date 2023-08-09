В Грузии проверят законность обработки данных пользователей «Яндекс.Go»
Служба защиты персональных данных Грузии приступила к проверке законности обработки персональных данных в приложении «Яндекс Go», сообщается на сайте регулятора.
«Учитывая высокий общественный интерес, сервис незамедлительно проинформирует о результатах исследования», – говорится в сообщении.
В службе также посоветовали перед загрузкой любого приложения ознакомиться с информацией о том, к каким данным у приложения будет доступ на их устройстве, и только после этого скачивать его.
Финская и норвежская стороны объясняют это одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2022 г. В соответствии с ним агрегаторы такси будут обязаны передавать ФСБ доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок доступа ФСБ к таким данным в июле.
В пресс-службе «Яндекса» заявили «Ведомостям», что российские правоохранители не могут получать доступ к данным о поездках пользователей вне России. «Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах», – уточнили в представительстве.