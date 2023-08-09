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Бизнес

В Грузии проверят законность обработки данных пользователей «Яндекс.Go»

Ведомости

Служба защиты персональных данных Грузии приступила к проверке законности обработки персональных данных в приложении «Яндекс Go», сообщается на сайте регулятора.

«Учитывая высокий общественный интерес, сервис незамедлительно проинформирует о результатах исследования», – говорится в сообщении.

В службе также посоветовали перед загрузкой любого приложения ознакомиться с информацией о том, к каким данным у приложения будет доступ на их устройстве, и только после этого скачивать его.

Ранее 8 августа уполномоченный по защите данных Финляндии запретил «Яндексу» передачу и обработку данных пользователей в Россию, которые собираются в службе такси Yango. Позднее в тот же день аналогичный запретил ввела и Норвегия. 

Финская и норвежская стороны объясняют это одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2022 г. В соответствии с ним агрегаторы такси будут обязаны передавать ФСБ доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок доступа ФСБ к таким данным в июле.

В пресс-службе «Яндекса» заявили «Ведомостям», что российские правоохранители не могут получать доступ к данным о поездках пользователей вне России. «Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах», – уточнили в представительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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