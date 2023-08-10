Производитель Jim Beam получил рекордную прибыль в РФ после объявления об уходе из страны

Как заявлял совладелец дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов в интервью «Ведомостям», бренды Beam Suntory и Edrington являются не просто известными и востребованными на российском рынке, а еще и лидерами в своих категориях. Он отмечал, что их уход не будет незамеченным у потребителя, но в России остается профессиональная команда, одна из лучших на рынке, которая постарается найти решение сложившейся ситуации.