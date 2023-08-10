Производитель Jim Beam получил рекордную прибыль в РФ после объявления об уходе из страны
Производитель бурбона Jim Beam получил рекордную выручку в России после объявления о своем уходе из страны летом 2022 г., пишет RTVI со ссылкой на данные СПАРК.
По данным издания, выручка производителя «Денвью лимитед» (структура Maxxium Russia) выросла почти в четыре раза в 2022 г. по сравнению с предыдущим годом и составила 269 млн руб. (против 69 млн руб.). Кроме того, отмечает RTVI, компания продолжает нанимать сотрудников – это подтверждают две активные вакансии на HeadHunter (hh.ru).
О решении покинуть российский рынок компании Beam Suntory и Edrington (марки Jim Beam, Macallan, Courvoisier, The Famous Grouse и др.) объявили в июле 2022 г. Тогда же они приняли решение передать свое подразделение – Maxxium Russia – под управление местного топ-менеджмента.
Maxxium Russia получила лицензию на торговлю готовой алкогольной продукцией в России в 1995 г. Всего у нее в портфеле 19 брендов. Она представлена двумя структурами – АО «Денвью лимитэд» и ООО «Максиум рус». Выручка первой компании за последние два года увеличилась на 17% – с 8,9 млрд до 10,6 млрд руб., второй – на 23% – с 6,2 млрд до 8 млрд руб.
Как заявлял совладелец дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов в интервью «Ведомостям», бренды Beam Suntory и Edrington являются не просто известными и востребованными на российском рынке, а еще и лидерами в своих категориях. Он отмечал, что их уход не будет незамеченным у потребителя, но в России остается профессиональная команда, одна из лучших на рынке, которая постарается найти решение сложившейся ситуации.