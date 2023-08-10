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Производитель Jim Beam получил рекордную прибыль в РФ после объявления об уходе из страны

Ведомости

Производитель бурбона Jim Beam получил рекордную выручку в России после объявления о своем уходе из страны летом 2022 г., пишет RTVI со ссылкой на данные СПАРК.

По данным издания, выручка производителя «Денвью лимитед» (структура Maxxium Russia) выросла почти в четыре раза в 2022 г. по сравнению с предыдущим годом и составила 269 млн руб. (против 69 млн руб.). Кроме того, отмечает RTVI, компания продолжает нанимать сотрудников – это подтверждают две активные вакансии на HeadHunter (hh.ru).

О решении покинуть российский рынок компании Beam Suntory и Edrington (марки Jim Beam, Macallan, Courvoisier, The Famous Grouse и др.) объявили в июле 2022 г. Тогда же они приняли решение передать свое подразделение – Maxxium Russia – под управление местного топ-менеджмента. 

Владельцы виски Macallan и Jim Beam договорились о продаже российского бизнеса

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Maxxium Russia получила лицензию на торговлю готовой алкогольной продукцией в России в 1995 г. Всего у нее в портфеле 19 брендов. Она представлена двумя структурами – АО «Денвью лимитэд» и ООО «Максиум рус». Выручка первой компании за последние два года увеличилась на 17% – с 8,9 млрд до 10,6 млрд руб., второй – на 23% – с 6,2 млрд до 8 млрд руб. 

Как заявлял совладелец дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов в интервью «Ведомостям», бренды Beam Suntory и Edrington являются не просто известными и востребованными на российском рынке, а еще и лидерами в своих категориях. Он отмечал, что их уход не будет незамеченным у потребителя, но в России остается профессиональная команда, одна из лучших на рынке, которая постарается найти решение сложившейся ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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