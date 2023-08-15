Экспортную пошлину на нефть повысят на $4,5
Экспортная пошлина на нефть с 1 сентября увеличится на $4,5 и составит $21,4 за тонну, сообщил Минфин России на своем сайте.
По оценке министерства, средняя цена на нефть сорта Urals с 15 июля по 14 августа составила $70,33/барр., или же $513,4 за тонну, а на North Sea Dated (аналог котировки Brent, рассчитывается Argus и используется в налогообложении) – $84,23/барр.
«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2023 г. повысится на $4,5 и составит $21,4 за тонну», – говорится в сообщении.
Пошлина на экспорт светлых нефтепродуктов и масел повысится до $6,4 за тонну.
О том, что цена барреля Urals на базисе FOB («c погрузкой на судно») в Балтийском и Черном морях в начале августа превысила $70, ранее сообщило и Международное энергетическое агентство (МЭА). Стоимость Urals, как отмечается в докладе МЭА, 12 июля преодолела установленный в рамках санкций против РФ ценовой потолок в $60/барр. В результате средневзвешенная стоимость этого сорта в июле 2023 г. на базисе FOB выросла по сравнению с июнем почти на 16% до $64,41/барр. Дисконт на Urals в июле этого года сократился на $4/барр. на базисе FOB в Черном и Балтийском морях до $18,75/барр. к North Sea Dated.
Россия с марта этого года добровольно снизила добычу нефти на 500 000 барр./сутки к февральским значениям. Такой уровень добычи по решению российских властей сохранится до конца 2024 г. С 1 мая к сокращению добычи присоединились еще восемь стран ОПЕК+. Общее снижение добычи, включая РФ, составит 1,66 млн барр./сутки до конца 2023 г.
Помимо этого Саудовская Аравия решила дополнительно сократить производство на 1 млн барр./сутки в июле – сентябре этого года.