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Бизнес

Россия обсуждает строительство газовой электростанции в ЮАР

Ведомости

Россия и ЮАР обсуждают создание газовой электростанции в африканском государстве. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на встрече с послом ЮАР в России Мзувукиле Джеффом Макетукой.

«Наши страны заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики. На сегодняшний день с южноафриканскими партнерами прорабатываем возможность строительства газовой электростанции», – рассказал Мочальников, его слова приводит пресс-служба ведомства.

По словам министра, стороны уже обсуждают поставки оборудования и российского СПГ для эффективного функционирования новых генерирующих мощностей.

Кроме того, на встрече обсуждалось и дальнейшее взаимодействие в области электроэнергетики и модернизации угольных электростанций, в чем могут помочь российские компании, имеющие богатый опыт по этой части. Мочальников считает, что ремонт и модернизация угольных объектов могут осуществляться через концессионные соглашения, закрепленные на межправительственном уровне.

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Переговоры, как пояснили в Минэнерго, прошли в преддверии министерской встречи БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по энергетике, которая пройдет в Йоханнесбурге 18 августа. 22-24 августа впервые за три года в очном формате состоится саммит БРИКС. Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видео-конференц-связи, а в Йоханнесбурге делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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