Россия обсуждает строительство газовой электростанции в ЮАР

Переговоры, как пояснили в Минэнерго, прошли в преддверии министерской встречи БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по энергетике, которая пройдет в Йоханнесбурге 18 августа. 22-24 августа впервые за три года в очном формате состоится саммит БРИКС. Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видео-конференц-связи, а в Йоханнесбурге делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.