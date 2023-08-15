Россия обсуждает строительство газовой электростанции в ЮАР
Россия и ЮАР обсуждают создание газовой электростанции в африканском государстве. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на встрече с послом ЮАР в России Мзувукиле Джеффом Макетукой.
«Наши страны заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики. На сегодняшний день с южноафриканскими партнерами прорабатываем возможность строительства газовой электростанции», – рассказал Мочальников, его слова приводит пресс-служба ведомства.
По словам министра, стороны уже обсуждают поставки оборудования и российского СПГ для эффективного функционирования новых генерирующих мощностей.
Кроме того, на встрече обсуждалось и дальнейшее взаимодействие в области электроэнергетики и модернизации угольных электростанций, в чем могут помочь российские компании, имеющие богатый опыт по этой части. Мочальников считает, что ремонт и модернизация угольных объектов могут осуществляться через концессионные соглашения, закрепленные на межправительственном уровне.
Переговоры, как пояснили в Минэнерго, прошли в преддверии министерской встречи БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по энергетике, которая пройдет в Йоханнесбурге 18 августа. 22-24 августа впервые за три года в очном формате состоится саммит БРИКС. Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видео-конференц-связи, а в Йоханнесбурге делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.