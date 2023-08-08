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Политика

Путин обсудил с президентом ЮАР укрепление сотрудничества и подготовку к саммиту БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили прошедший форум «Россия – Африка» и подготовку к саммиту БРИКС, который пройдет в конце августа.

«Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны, как отмечается, выразили настрой на дальнейшее продуктивное взаимодействие по международным вопросам, в том числе и по подготовке к саммиту БРИКС. Президенты также обсудили сотрудничество двух стран «с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей».

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Ранее 29 июля Путин и Рамафоса встретились в Санкт-Петербурге, в ходе переговоров российский президент отметил рост товарооборота между РФ и ЮАР на 16,4%. Он отметил, что «абсолютные цифры тоже могли бы быть и больше», но $1,3 млрд «показатель уже достойный».

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в африканской республике с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года.

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В конце апреля стало известно, что Путин получил приглашение на саммит. При этом визит российского президента осложняется выданным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге 17 марта ордером на его арест. 19 июля в пресс-службе южноафриканского президента сообщили о решении Путина не ехать на саммит БРИКС в ЮАР. Москву будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. Позже Песков уточнил, что Путин примет участие в мероприятиях по видеосвязи.

Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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