Путин обсудил с президентом ЮАР укрепление сотрудничества и подготовку к саммиту БРИКС

В конце апреля стало известно, что Путин получил приглашение на саммит. При этом визит российского президента осложняется выданным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге 17 марта ордером на его арест. 19 июля в пресс-службе южноафриканского президента сообщили о решении Путина не ехать на саммит БРИКС в ЮАР. Москву будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. Позже Песков уточнил, что Путин примет участие в мероприятиях по видеосвязи.