Путин обсудил с президентом ЮАР укрепление сотрудничества и подготовку к саммиту БРИКС
Президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили прошедший форум «Россия – Африка» и подготовку к саммиту БРИКС, который пройдет в конце августа.
«Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Стороны, как отмечается, выразили настрой на дальнейшее продуктивное взаимодействие по международным вопросам, в том числе и по подготовке к саммиту БРИКС. Президенты также обсудили сотрудничество двух стран «с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей».
Ранее 29 июля Путин и Рамафоса встретились в Санкт-Петербурге, в ходе переговоров российский президент отметил рост товарооборота между РФ и ЮАР на 16,4%. Он отметил, что «абсолютные цифры тоже могли бы быть и больше», но $1,3 млрд «показатель уже достойный».
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в африканской республике с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года.
В конце апреля стало известно, что Путин получил приглашение на саммит. При этом визит российского президента осложняется выданным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге 17 марта ордером на его арест. 19 июля в пресс-службе южноафриканского президента сообщили о решении Путина не ехать на саммит БРИКС в ЮАР. Москву будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. Позже Песков уточнил, что Путин примет участие в мероприятиях по видеосвязи.
Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др.