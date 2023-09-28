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Бизнес

Китай разрешил поставки свинины из России спустя 15 лет

Выход российских производителей в Китай может произойти через несколько месяцев
Анастасия Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Главное таможенное управление (ГТУ) Китая отменило ограничения на экспорт свинины из России. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Ограничения на ввоз свинины из России, установленные ранее действующим главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также министерством сельского хозяйства КНР объявлением № 125 от 2008 г. больше не применяются», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что такое решение было принято после анализа системы госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. Пресс-служба Россельхознадзора отметила, что ГТУ дополнительно сформулирует инспекционные и карантинные требования к российским поставкам свинины. 

Запрет на поставки российской свинины в Китай действовал с 2008 г. В течение последних десяти лет Россельхознадзор проводил работу по допуску свинины из России на рынок Китая. 

Глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в комментарии «Ведомостям» назвал это событие результатом долголетней работы Россельхознадзора, Минсельхоза, правительства, президента – «все занимались этим вопросом». По словам Ковалева, главной просьбой российской стороны к китайским властям было «признание регионализации России по африканской чуме свиней», то есть разрешение на поставки свинины из регионов, которые свободны от вируса АЧС. Ковалев напомнил, что в конце 2020 г. Китай впервые признал регионализацию Франции. «Тогда у нас появилась первая надежда, что это [признание регионализации] будет происходить и в будущем. Потому что [становится] все меньше стран, где нет вируса, к сожалению, остановить его крайне сложно. Поэтому все страны готовятся к тому, что будут признавать регионализацию друг друга», – добавил Ковалев. 

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В сентябре Россельхознадзор выявил около 10 случаев попадания в магазины Рязанской, Брянской, Владимирской и других областей зараженной африканской чумой свинины. Для человека она не опасна, но из-за вируса, легко передающегося между странами, может сократиться поголовье свиней. Всего в России с начала года выявлено 38 вспышек заболевания среди домашних свиней и 26 – среди кабанов. Основной причиной распространения АЧС Россельхознадзор называет использование для корма пищевых отходов, закупаемых через интернет либо в столовых, кафе и больницах.

При этом Ковалев пояснил, что России еще предстоит побороться за китайский рынок, который является самым большим. По данным Национального союза свиноводов, ежегодно КНР импортирует от 2,5 млн до 3 млн т продукции свиноводства с учетом субпродуктов. «Борьба идет очень конкурентная, жестокая. <...> Даже если мы сможем получить 5-7% этого рынка, это будет уже большим успехом», – добавил Ковалев, отметив, что таким образом Россия сможет фактически удвоить объемы экспорта продукции свиноводства.

Ковалев подчеркнул, что снятие ограничений не предполагает начала поставок уже завтра. Предполагается, что в течение ближайшего месяца китайская сторона направит российской вопросы и требования, после чего над ними начнет работать Россельхознадзор совместно с предприятиями. «И только после этого будет согласован ветеринарный сертификат и опубликован список компаний, которым, может быть, будет разрешено [осуществлять поставки]. Соответственно, это займет определенное время», – добавил Ковалев.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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