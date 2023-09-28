Китай разрешил поставки свинины из России спустя 15 лет

Глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в комментарии «Ведомостям» назвал это событие результатом долголетней работы Россельхознадзора, Минсельхоза, правительства, президента – «все занимались этим вопросом». По словам Ковалева, главной просьбой российской стороны к китайским властям было «признание регионализации России по африканской чуме свиней», то есть разрешение на поставки свинины из регионов, которые свободны от вируса АЧС. Ковалев напомнил, что в конце 2020 г. Китай впервые признал регионализацию Франции. «Тогда у нас появилась первая надежда, что это [признание регионализации] будет происходить и в будущем. Потому что [становится] все меньше стран, где нет вируса, к сожалению, остановить его крайне сложно. Поэтому все страны готовятся к тому, что будут признавать регионализацию друг друга», – добавил Ковалев.