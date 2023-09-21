Свинина может подорожать в России на 20% из-за африканской чумы
Распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС) в России может привести к росту цен на свинину на 10-20%, пишут «Известия».
Россельхознадзор в сентябре выявил уже около десяти случаев попадания в магазины Рязанской, Брянской, Владимирской и других областей зараженное этим вирусом мясо. Для человека оно не опасно, но из-за вируса, легко передающегося между странами, может сократиться поголовье свиней. Всего в РФ с начала года выявлено 38 вспышек заболевания среди домашних свиней и 26 – среди кабанов.
Основной причиной распространения АЧС Россельхознадзор называет использование для корма пищевых отходов, закупаемых через интернет, либо в столовых, кафе и больницах. В результате ведомство весной ввело запрет на скармливание свиньям такой продукции.
По данным Росстата, с начала 2023 г. свинина подорожала на 8,9%, причем за август месячный рост составил сразу 5,6%. В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) считают, что из-за вируса, сокращения поголовья и более выгодных продаж свинины на экспорт цены на нее могут вырасти на 10-20%. Как отметил руководитель АККОР в Ставропольском крае Сергей Колесников, в последнее время свинина в России стоила столько же, сколько и курица, но сейчас наблюдается удорожание и возврат к прежнему соотношению.
«Поэтому думаю, что рост может составить 10-20% и более в зависимости от качества и категории мяса и причиной этого будет не только АЧС», – рассказал он.
Удорожание свинины отмечают и рестораторы. Так омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергея Миронов оценил рост закупочной цены свинины на 25%.
Как писали ранее «Ведомости», Минсельхоз планирует усилить контроль за распространением АЧС вокруг промышленных свиноводческих предприятий с наивысшим уровнем эпизоотической защиты. По данным Россельхознадзора, в 2022 г. всего было зарегистрировано 147 вспышек АЧС, 72 из которых – у свиней, а остальные – у диких кабанов.