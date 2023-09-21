Свинина может подорожать в России на 20% из-за африканской чумы

По данным Росстата, с начала 2023 г. свинина подорожала на 8,9%, причем за август месячный рост составил сразу 5,6%. В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) считают, что из-за вируса, сокращения поголовья и более выгодных продаж свинины на экспорт цены на нее могут вырасти на 10-20%. Как отметил руководитель АККОР в Ставропольском крае Сергей Колесников, в последнее время свинина в России стоила столько же, сколько и курица, но сейчас наблюдается удорожание и возврат к прежнему соотношению.