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Общество

Свинина может подорожать в России на 20% из-за африканской чумы

Ведомости

Распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС) в России может привести к росту цен на свинину на 10-20%, пишут «Известия».

Россельхознадзор в сентябре выявил уже около десяти случаев попадания в магазины Рязанской, Брянской, Владимирской и других областей зараженное этим вирусом мясо. Для человека оно не опасно, но из-за вируса, легко передающегося между странами, может сократиться поголовье свиней. Всего в РФ с начала года выявлено 38 вспышек заболевания среди домашних свиней и 26 – среди кабанов.

Основной причиной распространения АЧС Россельхознадзор называет использование для корма пищевых отходов, закупаемых через интернет, либо в столовых, кафе и больницах. В результате ведомство весной ввело запрет на скармливание свиньям такой продукции.

По данным Росстата, с начала 2023 г. свинина подорожала на 8,9%, причем за август месячный рост составил сразу 5,6%. В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) считают, что из-за вируса, сокращения поголовья и более выгодных продаж свинины на экспорт цены на нее могут вырасти на 10-20%. Как отметил руководитель АККОР в Ставропольском крае Сергей Колесников, в последнее время свинина в России стоила столько же, сколько и курица, но сейчас наблюдается удорожание и возврат к прежнему соотношению.

«Поэтому думаю, что рост может составить 10-20% и более в зависимости от качества и категории мяса и причиной этого будет не только АЧС», – рассказал он.

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Удорожание свинины отмечают и рестораторы. Так омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергея Миронов оценил рост закупочной цены свинины на 25%.

Как писали ранее «Ведомости», Минсельхоз планирует усилить контроль за распространением АЧС вокруг промышленных свиноводческих предприятий с наивысшим уровнем эпизоотической защиты. По данным Россельхознадзора, в 2022 г. всего было зарегистрировано 147 вспышек АЧС, 72 из которых – у свиней, а остальные – у диких кабанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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