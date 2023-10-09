РБК узнал о переезде Фридмана в Израиль
В «Альфа-групп» уточнили в комментарии изданию, что сейчас Фридман находится в Москве и планирует посещать Россию регулярно.
Ранее Великобритания ужесточила санкции в отношении Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. Им запрещено заходить в порты и аэропорты королевства, регистрироваться в судовом или авиационном реестрах страны. Санкциями предусмотрена возможность задержания таких судов и самолетов, а также закреплен запрет на оказание им какой-либо технической помощи.
В середине сентября стало известно, что Лондон прекратил расследование в отношении Фридмана в связи с подозрениями в обходе санкций. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) королевства заявило, что «не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Фридмана на основании ордера, выписанного в декабре 2022 г.». Тогда в его особняке Атлон-хаус на севере Лондона прошли обыски. Фридмана задержали, после чего он был отпущен под залог и подал в суд на NCA.
После начала специальной военной операции на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Фридман, как сообщал Bloomberg, выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений, что и послужило причиной начала расследования NCA.