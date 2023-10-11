IEK Group выкупила российский бизнес французской компании Legrand

Группа Legrand работает на российском рынке с 1993 г. Ей принадлежали три завода в Ульяновской области. В январе 2023 г. Legrand сообщила о планах уйти с российского рынка. Компания рассматривала варианты «своевременной и упорядоченной передачи контроля» над местными активами. В 2022 г. 1,5% продаж французской компании пришлось на Россию. Из-за решения покинуть рынок РФ ожидается обесценивание активов Legrand на сумму €150 млн.