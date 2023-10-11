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Бизнес

IEK Group выкупила российский бизнес французской компании Legrand

Ведомости

IEK Group приобрела российские активы французского производителя электрооборудования Legrand Group, рассказал «Ведомостям» представитель приобретателя.

Сделка охватила три производственные площадки французской компании в России, а также более 20 представительств в регионах. Юридическим сопровождением сделки занималась аудиторско-консалтинговая фирма Kept.

«Правительственная комиссия установила для бывших предприятий Legrand ключевые показатели на ближайшие три года. Суммарная выручка трех производственных площадок в 2025 г. должна составить около 8,5 млрд руб. Инвестиции IEK Group в развитие производства на данных предприятиях за три года достигнут 1 млрд руб.», – сообщили в компании.

Генеральный директор IEK Group Андрей Забелин отметил, что сделка даст импульс масштабной программе локализации продукции и дополнительным инвестициям в производство.

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Группа Legrand работает на российском рынке с 1993 г. Ей принадлежали три завода в Ульяновской области. В январе 2023 г. Legrand сообщила о планах уйти с российского рынка. Компания рассматривала варианты «своевременной и упорядоченной передачи контроля» над местными активами. В 2022 г. 1,5% продаж французской компании пришлось на Россию. Из-за решения покинуть рынок РФ ожидается обесценивание активов Legrand на сумму €150 млн.

IEK Group – российская электротехническая компания, которая работает на рынке с 1999 г. Она выпускает продукцию под несколькими брендами, в том числе IEK. Производственные площадки компании находятся в Ясногорске, Новосибирске и Казани.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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