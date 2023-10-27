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Бизнес

«Яндекс» отметил нехватку водителей такси и дефицит автомобилей эконом-класса

Ведомости

Доля повышенных тарифов на такси растет на фоне увеличения числа автомобилей более высокого класса и нехватки водителей на внутреннем рынке, следует из отчета «Яндекса» за III квартал.

Валовая стоимость заказов в направлении Райдтеха (включает сервисы онлайн-заказа такси в России и других странах, каршеринга и аренды самокатов) в отчетном периоде выросла на 51% по сравнению с прошлым годом – до 299 млрд руб. Это произошло «за счет роста числа поездок и доли поездок по тарифам выше "эконома" на фоне притока новых автомобилей более высокого класса и дефицита автомобилей для эконом-сегмента такси на российском рынке, а также сохраняющейся нехватки водителей на внутреннем рынке», поясняется в отчете.

При этом выручка Райдтеха выросла на 46%. В компании такую тенденцию объяснили увеличением субсидий водителям, особенно на внутреннем рынке, в связи с «трудностями, с которыми столкнулась отрасль». В России число новых водителей сервиса такси сократилось на 15%. В отчете также отмечается, что в целом за III квартал 2023 г. выручка партнеров выросла на 52% и составила 262 млрд руб.

В сентябре «Яндекс» уже объяснял, что подорожание услуг сервиса происходит в связи с нехваткой водителей, новым законом о такси и ростом цен на автомобили, писал телеканал RTVI.

Ранее ФАС установила, что «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение на территории России и подавляющего большинства регионов страны. Случаи злоупотребления доминирующим положением «являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения тарифов и принятия мер антимонопольного реагирования», писали «Ведомости». Но служба ограничена постановлением правительства России от 24 марта 2022 г., которое запрещает проверки аккредитованных в РФ IT-компаний до 2024 г.

По итогам III квартала 2023 г. выручка «Яндекса» увеличилась более чем в 1,5 раза год к году и составила 204,8 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 33% до 3,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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