«Яндекс» отметил нехватку водителей такси и дефицит автомобилей эконом-класса
Доля повышенных тарифов на такси растет на фоне увеличения числа автомобилей более высокого класса и нехватки водителей на внутреннем рынке, следует из отчета «Яндекса» за III квартал.
Валовая стоимость заказов в направлении Райдтеха (включает сервисы онлайн-заказа такси в России и других странах, каршеринга и аренды самокатов) в отчетном периоде выросла на 51% по сравнению с прошлым годом – до 299 млрд руб. Это произошло «за счет роста числа поездок и доли поездок по тарифам выше "эконома" на фоне притока новых автомобилей более высокого класса и дефицита автомобилей для эконом-сегмента такси на российском рынке, а также сохраняющейся нехватки водителей на внутреннем рынке», поясняется в отчете.
При этом выручка Райдтеха выросла на 46%. В компании такую тенденцию объяснили увеличением субсидий водителям, особенно на внутреннем рынке, в связи с «трудностями, с которыми столкнулась отрасль». В России число новых водителей сервиса такси сократилось на 15%. В отчете также отмечается, что в целом за III квартал 2023 г. выручка партнеров выросла на 52% и составила 262 млрд руб.
Ранее ФАС установила, что «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение на территории России и подавляющего большинства регионов страны. Случаи злоупотребления доминирующим положением «являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения тарифов и принятия мер антимонопольного реагирования», писали «Ведомости». Но служба ограничена постановлением правительства России от 24 марта 2022 г., которое запрещает проверки аккредитованных в РФ IT-компаний до 2024 г.
По итогам III квартала 2023 г. выручка «Яндекса» увеличилась более чем в 1,5 раза год к году и составила 204,8 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 33% до 3,4 млрд руб.