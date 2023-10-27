«Яндекс» отметил нехватку водителей такси и дефицит автомобилей эконом-класса

Валовая стоимость заказов в направлении Райдтеха (включает сервисы онлайн-заказа такси в России и других странах, каршеринга и аренды самокатов) в отчетном периоде выросла на 51% по сравнению с прошлым годом – до 299 млрд руб. Это произошло «за счет роста числа поездок и доли поездок по тарифам выше "эконома" на фоне притока новых автомобилей более высокого класса и дефицита автомобилей для эконом-сегмента такси на российском рынке, а также сохраняющейся нехватки водителей на внутреннем рынке», поясняется в отчете.