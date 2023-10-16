ФАС заинтересовалась блокировкой пассажиров «Яндекс.Такси»

Федеральная антимонопольная служба вынесла на обсуждение экспертного совета при ведомстве по развитию конкуренции в области информационных технологий вопрос об отключении пассажиров и водителей от сервиса «Яндекс.Такси». Это следует из повестки к заседанию совета 16 октября, с которой ознакомились «Ведомости». Обсуждение темы на заседании «Ведомостям» подтвердил представитель ФАС.