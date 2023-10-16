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ФАС заинтересовалась блокировкой пассажиров «Яндекс.Такси»

Но «Яндексу» за это вряд ли грозит даже штраф, считают эксперты
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба вынесла на обсуждение экспертного совета при ведомстве по развитию конкуренции в области информационных технологий вопрос об отключении пассажиров и водителей от сервиса «Яндекс.Такси». Это следует из повестки к заседанию совета 16 октября, с которой ознакомились «Ведомости». Обсуждение темы на заседании «Ведомостям» подтвердил представитель ФАС.

По его словам, «соразмерность практики ООО «Яндекс.Такси» по блокировке водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс.Такси» за нарушение ими условий оферты» обсуждалась в связи с поступлением в ФАС жалоб от граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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