ФАС заинтересовалась блокировкой пассажиров «Яндекс.Такси»Но «Яндексу» за это вряд ли грозит даже штраф, считают эксперты
Федеральная антимонопольная служба вынесла на обсуждение экспертного совета при ведомстве по развитию конкуренции в области информационных технологий вопрос об отключении пассажиров и водителей от сервиса «Яндекс.Такси». Это следует из повестки к заседанию совета 16 октября, с которой ознакомились «Ведомости». Обсуждение темы на заседании «Ведомостям» подтвердил представитель ФАС.
По его словам, «соразмерность практики ООО «Яндекс.Такси» по блокировке водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс.Такси» за нарушение ими условий оферты» обсуждалась в связи с поступлением в ФАС жалоб от граждан.
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