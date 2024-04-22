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Власти не будут повышать НДПИ на уголь после возврата курсовой пошлины

Ведомости

Правительство России не планирует повышать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь после возврата курсовой пошлины на его вывоз, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям». 

«Решение принято, возврата к НДПИ не должно быть. По крайней мере, в ближайшее время», – подчеркнул Мочальников. 

В октябре 2023 г. правительство ввело курсовую пошлину на ряд товаров, в том числе уголь. Согласно документу, экспортная пошлина составит 4-7% в зависимости от курса рубля. При курсе в 80 руб./$1 и выше она будет нулевой. 

С начала 2024 г. власти отменили курсовую пошлину на уголь для поддержки экономики отрасли, а Минфин предложил увеличить НДПИ на уголь («Коммерсантъ» сообщал об этом 23 января). Но с 1 марта правительство вернуло курсовую пошлину на твердое топливо, которая будет действовать до 28 февраля 2025 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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