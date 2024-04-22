Власти не будут повышать НДПИ на уголь после возврата курсовой пошлины

С начала 2024 г. власти отменили курсовую пошлину на уголь для поддержки экономики отрасли, а Минфин предложил увеличить НДПИ на уголь («Коммерсантъ» сообщал об этом 23 января). Но с 1 марта правительство вернуло курсовую пошлину на твердое топливо, которая будет действовать до 28 февраля 2025 г.