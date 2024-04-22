Власти не будут повышать НДПИ на уголь после возврата курсовой пошлины
Правительство России не планирует повышать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь после возврата курсовой пошлины на его вывоз, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям».
«Решение принято, возврата к НДПИ не должно быть. По крайней мере, в ближайшее время», – подчеркнул Мочальников.
В октябре 2023 г. правительство ввело курсовую пошлину на ряд товаров, в том числе уголь. Согласно документу, экспортная пошлина составит 4-7% в зависимости от курса рубля. При курсе в 80 руб./$1 и выше она будет нулевой.
С начала 2024 г. власти отменили курсовую пошлину на уголь для поддержки экономики отрасли, а Минфин предложил увеличить НДПИ на уголь («Коммерсантъ» сообщал об этом 23 января). Но с 1 марта правительство вернуло курсовую пошлину на твердое топливо, которая будет действовать до 28 февраля 2025 г.