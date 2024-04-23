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«Вкусвилл» откроет первый магазин в Казахстане

Ведомости

Сеть магазинов «Вкусвилл» заработает в Казахстане – первая точка начнет работу в Алма-Ате с 27 апреля. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ритейлера.

Магазин площадью 185 кв. м начнет работу на ул. Розыбакиева, 310а, в Алма-Ате. На полках будет представлена натуральная молочная продукция с короткими сроками хранения, мясная и рыбная гастрономия, фрукты и овощи, бакалея, натуральные сладости, непродовольственные товары и др.

Отмечается, что в магазине сформирована «уникальная товарная матрица», состоящая из позиций, завоевавших доверие покупателей в России, и свежих натуральных продуктов от более 60 казахских поставщиков.

«На сегодняшний день команда "Вкусвилла" представляет в магазине 35% ассортимента местного производства и стремится увеличивать этот показатель», – говорится в сообщении.

При этом магазин уже работает в тестовом режиме, на 27 апреля запланировано официальное открытие.

Товары «Вкусвилла» появились в Казахстане год назад. В июне 2023 г. компания начала работать через партнеров, среди которых назывались онлайн-ритейлеры Airba Fresh и Wolt Market, сети магазинов Small и Eurospar, АЗС «Газпромнефть» и Сompass, а также сеть кинотеатров «Кинопарк».

Первый магазин «Вкусвилла» за рубежом появился в мае 2020 г. Тогда магазин появился в Амстердаме под вывеской VkusVill. До этого сеть зарегистрировала компанию Vkusvill Netherlands B.V. По состоянию на декабрь 2021 г. в Нидерландах было открыто четыре магазина. Однако в марте 2022 г. компания закрыла все свои магазины в стране.

5 апреля представитель «Вкусвилла» сообщил «Ведомостям», что сеть закрыла сделку по приобретению 95% старейшего сервиса корпоративного питания «Обед.ру». Сервис работает в России порядка 20 лет. «Обед.ру» закрывает потребности более 700 работодателей по всей стране, среди которых: «СКБ Контур», АО «Глонасс», SuperJob, Joom, «Фабрикант» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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