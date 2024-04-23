«Вкусвилл» откроет первый магазин в Казахстане

Первый магазин «Вкусвилла» за рубежом появился в мае 2020 г. Тогда магазин появился в Амстердаме под вывеской VkusVill. До этого сеть зарегистрировала компанию Vkusvill Netherlands B.V. По состоянию на декабрь 2021 г. в Нидерландах было открыто четыре магазина. Однако в марте 2022 г. компания закрыла все свои магазины в стране.