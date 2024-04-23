«Вкусвилл» откроет первый магазин в Казахстане
Сеть магазинов «Вкусвилл» заработает в Казахстане – первая точка начнет работу в Алма-Ате с 27 апреля. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ритейлера.
Магазин площадью 185 кв. м начнет работу на ул. Розыбакиева, 310а, в Алма-Ате. На полках будет представлена натуральная молочная продукция с короткими сроками хранения, мясная и рыбная гастрономия, фрукты и овощи, бакалея, натуральные сладости, непродовольственные товары и др.
Отмечается, что в магазине сформирована «уникальная товарная матрица», состоящая из позиций, завоевавших доверие покупателей в России, и свежих натуральных продуктов от более 60 казахских поставщиков.
«На сегодняшний день команда "Вкусвилла" представляет в магазине 35% ассортимента местного производства и стремится увеличивать этот показатель», – говорится в сообщении.
При этом магазин уже работает в тестовом режиме, на 27 апреля запланировано официальное открытие.
Товары «Вкусвилла» появились в Казахстане год назад. В июне 2023 г. компания начала работать через партнеров, среди которых назывались онлайн-ритейлеры Airba Fresh и Wolt Market, сети магазинов Small и Eurospar, АЗС «Газпромнефть» и Сompass, а также сеть кинотеатров «Кинопарк».
Первый магазин «Вкусвилла» за рубежом появился в мае 2020 г. Тогда магазин появился в Амстердаме под вывеской VkusVill. До этого сеть зарегистрировала компанию Vkusvill Netherlands B.V. По состоянию на декабрь 2021 г. в Нидерландах было открыто четыре магазина. Однако в марте 2022 г. компания закрыла все свои магазины в стране.
5 апреля представитель «Вкусвилла» сообщил «Ведомостям», что сеть закрыла сделку по приобретению 95% старейшего сервиса корпоративного питания «Обед.ру». Сервис работает в России порядка 20 лет. «Обед.ру» закрывает потребности более 700 работодателей по всей стране, среди которых: «СКБ Контур», АО «Глонасс», SuperJob, Joom, «Фабрикант» и др.