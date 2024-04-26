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ФАС выдала предупреждение Ozon из-за навязывания услуг продавцам

В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение маркетплейсу Ozon за практики, содержащие признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщила служба.

В частности, ведомство обвинило площадку онлайн-торговли в навязывании продавцам участия в услуге «Баллы за скидки» и необоснованных отказах в заключении договоров.

«Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства», – указала служба. ФАС предупредила, что в случае неисполнения предупреждения возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Представитель Ozon в комментарии «Ведомостям» сообщил, что обращение ФАС – это важный для компании сигнал. «Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов», – заявили в Ozon.

25 января «Ведомости» писали, что ФАС признала доминирующее положение Wildberries и Ozon на рынке маркетплейсов. По данным службы, эти площадки занимают 80% на рынке онлайн-торговли в России.

9 апреля служба выдала предупреждение Wildberries после того, как «изучила практики компании и пришла к выводам, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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