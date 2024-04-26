ФАС выдала предупреждение Ozon из-за навязывания услуг продавцам

ФАС выдала предупреждение Ozon из-за навязывания услуг продавцамВ случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение маркетплейсу Ozon за практики, содержащие признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщила служба.
В частности, ведомство обвинило площадку онлайн-торговли в навязывании продавцам участия в услуге «Баллы за скидки» и необоснованных отказах в заключении договоров.
«Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства», – указала служба. ФАС предупредила, что в случае неисполнения предупреждения возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
25 января «Ведомости» писали, что ФАС признала доминирующее положение Wildberries и Ozon на рынке маркетплейсов. По данным службы, эти площадки занимают 80% на рынке онлайн-торговли в России.
9 апреля служба выдала предупреждение Wildberries после того, как «изучила практики компании и пришла к выводам, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора».