ФАС выдала предупреждение Ozon из-за навязывания услуг продавцам

Представитель Ozon в комментарии «Ведомостям» сообщил, что обращение ФАС – это важный для компании сигнал. «Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов», – заявили в Ozon.