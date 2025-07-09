Хмарин рассказал Путину о тяжелом финансовом положении «Русгидро»
Генеральный директор ПАО «Русгидро» Виктор Хмарин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о тяжелом финансовом положении компании на фоне роста цен. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин напомнил, что «Русгидро» дает 16% от общей энергетической мощности в России и является одной из крупнейших в мире компаний своего профиля. Он попросил гендиректора оценить ситуацию в «Русгидро» и результаты ее работы. Хмарин указал, что сейчас компания представлена в 13 странах мира. С точки зрения финансового результата, несмотря на сложный экономический год, «Русгидро» смогло нарастить выручку на 20%, увеличить EBITDA и чистую прибыль. Компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков в России.
Президент спросил про инвестиции. Хмарин рассказал, что инвестиции только за 2023 г. составили около 223 млрд руб.
«Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 г. это более 800 млрд руб., из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 км линий электропередачи», – уточнил он.
В феврале кабмин предложил «Русгидро» прекратить выплаты дивидендов до 2028 г. в качестве меры для улучшения финансового положения компании. Высвободившиеся средства предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), входящей в ПАО. 2 июля акционеры «Русгидро» не приняли решение о выплате дивидендов за 2024 г. Совет директоров компании предлагал выплатить дивиденды в размере 0,075648608 руб. на акцию или отказаться от выплат.
«Русгидро» является крупнейшей российской энергетической компанией по установленной мощности, объединяющей более 600 объектов генерации. Основным акционером выступает Российская Федерация через Росимущество, владеющее 62,2% акций компании.