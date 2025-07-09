Хмарин рассказал Путину о тяжелом финансовом положении «Русгидро»

Путин напомнил, что «Русгидро» дает 16% от общей энергетической мощности в России и является одной из крупнейших в мире компаний своего профиля. Он попросил гендиректора оценить ситуацию в «Русгидро» и результаты ее работы. Хмарин указал, что сейчас компания представлена в 13 странах мира. С точки зрения финансового результата, несмотря на сложный экономический год, «Русгидро» смогло нарастить выручку на 20%, увеличить EBITDA и чистую прибыль. Компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков в России.