Акционеры «Русгидро» не утвердили выплату дивидендов за 2024 год
Акционеры «Русгидро» не смогли принять решение о выплате дивидендов за 2024 г. Соответствующая информация опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.
До этого совет директоров компании предложил два варианта: выплатить дивиденды в размере 0,075648608 руб. на акцию или отказаться от выплат.
В феврале 2025 г. вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство рассматривает возможность введения моратория на выплату дивидендов «Русгидро» до 2028 г.
«Русгидро» является крупнейшей российской энергетической компанией по установленной мощности, объединяющей более 600 объектов генерации. Основным акционером выступает Российская Федерация через Росимущество, владеющее 62,2% акций компании.
29 мая стало известно, что прибыль «Русгидро» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2025 г. увеличилась до 18,94 млрд руб. А выручка компании за отчетный период составила 177,3 млрд руб. против 155,5 млрд руб. годом ранее.