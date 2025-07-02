Акционеры «Русгидро» не утвердили выплату дивидендов за 2024 год

29 мая стало известно, что прибыль «Русгидро» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2025 г. увеличилась до 18,94 млрд руб. А выручка компании за отчетный период составила 177,3 млрд руб. против 155,5 млрд руб. годом ранее.