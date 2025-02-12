Новак подтвердил обсуждение отказа «Русгидро» от дивидендов до 2028 года

11 февраля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщало, что правительство предложило «Русгидро» прекратить выплаты дивидендов до 2028 г. в качестве меры для улучшения финансового положения компании. Высвободившиеся средства предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в «Русгидро». Средства также планируется использовать для финансирования инвестиционной программы компании. Ожидаемый экономический эффект от данной меры, по мнению собеседников издания, оценивается в пределах 125–150 млрд руб.