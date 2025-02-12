Новак подтвердил обсуждение отказа «Русгидро» от дивидендов до 2028 года
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак в ходе беседы с журналистами подтвердил, что правительство РФ рассматривает вопрос о введении моратория на выплату дивидендов ПАО «Русгидро» до 2028 г., сообщает ТАСС.
На соответствующий вопрос Новак ответил, что введение моратория «обсуждается».
«Русгидро» – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Основным акционером компании является Российская Федерация в лице Росимущества (62,2%).
11 февраля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщало, что правительство предложило «Русгидро» прекратить выплаты дивидендов до 2028 г. в качестве меры для улучшения финансового положения компании. Высвободившиеся средства предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в «Русгидро». Средства также планируется использовать для финансирования инвестиционной программы компании. Ожидаемый экономический эффект от данной меры, по мнению собеседников издания, оценивается в пределах 125–150 млрд руб.
29 января полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказывал о подготовке плана улучшения экономического состояния «Русгидро». По его словам, основная проблема компании – оплата угля по рыночной цене, когда тарифы держатся в регулируемом секторе.