Крупнейшие операторы отключили продажи отелей через «Яндекс.Путешествия»

Среди таких операторов «Azimut Hotels», «Cosmos Hotel Group», группа «Мантера», «Alean Collection», «Русские Сезоны», «Accor», «Ателика» и «Кронвелл групп». В РСТ напомнили, что ранее просили агрегатора не повышать комиссию, но в компании заявили, что не изменят решение. Всего под управлением сетей, отели которых пропали из выдачи «Яндекс.Путешествий», в общей сложности около 50 000 номеров.