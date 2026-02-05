Газета
Главная / Бизнес /

Крупнейшие операторы отключили продажи отелей через «Яндекс.Путешествия»

Ведомости

Крупнейшие российские гостиничные операторы отключили продажи своих отелей через «Яндекс.Путешествия» из-за повышения базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Среди таких операторов «Azimut Hotels», «Cosmos Hotel Group», группа «Мантера», «Alean Collection», «Русские Сезоны», «Accor», «Ателика» и «Кронвелл групп». В РСТ напомнили, что ранее просили агрегатора не повышать комиссию, но в компании заявили, что не изменят решение. Всего под управлением сетей, отели которых пропали из выдачи «Яндекс.Путешествий», в общей сложности около 50 000 номеров.

Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский заявил, что навязываемые в одностороннем порядке агрегатором условия не соответствуют рыночным и влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей. Он уточнил, что оператор готов вернуться к сотрудничеству, если условия будут пересмотрены и станут взаимовыгодными.

Гендиректор группы «Мантера» Вадим Трукшин выразил мнение, что решение сервиса о повышении комиссии угрожает стабильности отрасли внутреннего туризма и приведет к таким же шагам от иных игроков. Директор Alean Family Resort Collection Ольга Смолкина уточнила, что сеть решила прекратить продажи через «Яндекс.Путешествия» из-за пересмотра условий сотрудничества со стороны агрегатора. Сейчас они не соответствуют рыночным принципам.

В Cosmos Hotel Group отметили, что рост комиссии неизбежно отразится на цене проживания. Там пояснили, что отели не могут постоянно компенсировать дополнительные издержки, и в итоге платит гость, что противоречит задаче развития доступного внутреннего туризма.

25 декабря 2025 г. РСТ сообщил, что «Яндекс.Путешествия» уведомили объекты размещения о повышении комиссии за бронирования номеров. Эксперты заявили, что от действий сервиса пострадают, в первую очередь, небольшую отели. Они также предупредили, что часть отельеров могут отказаться от продажи номеров через агрегаторы.

«Ведомости» запросили комментарий у «Яндекс.Путешествий».

