Инвестиции

Цена на нефть снижается на фоне сигналов о разблокировке Ормузского пролива

Стоимость нефти снижается утром 20 марта на фоне сигналов о возможной разблокировке Ормузского пролива. Это следует из данных лондонской ICE Futures и американской CME Group.

На 9:28 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE снижалась на 1,57% до $106,94 за баррель. Цена на нефть американской марки WTI снижалась на 1,87% до $93,8 за баррель.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке и иранских атак на нефтяную инфраструктуру во всем регионе стоимость нефти превышала $100. 19 марта цена на нефть марки Brent достигла $112 за баррель. Bloomberg писал, что цены на нефть и природный газ в Европе резко возросли после удара Ирана по крупному заводу по производству СПГ в Катаре. 

19 марта стало известно, что иранские атаки уничтожили 17% мощностей Катара по производству сжиженного природного газа. В результате ударов были повреждены два из 14 газовых заводов и одно из двух предприятий по переработке газа в жидкое топливо.

