Выручка Lamoda увеличилась на 10% в 2025 году
Выручка ритейлера одежды и обуви Lamoda по МСФО по результатам 2025 г. выросла на 10% относительно предыдущего года и достигла 113 млрд руб.
Оборот компании увеличился на 14% до 213 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA продемонстрировал рост на 27% и достиг 15,5 млрд руб. Клиентская база выросла на 10%. Динамика среднемесячной аудитории платформы остается стабильной и составляет 16 млн пользователей.
Число товаров на платформе возросло на 14% и достигло 774 000. За год к ней присоединилось более 1650 новых брендов. Количество собственных и партнерских точек выдачи заказов ритейлера увеличилось до 35 500 в 8310 населенных пунктах. Рост собственных пунктов выдачи составил примерно 10%, число ПВЗ достигло 1080 в 117 городах.
В сентябре 2025 г. представитель Lamoda сообщил «Ведомостям», что ритейлер запустил собственную торговую марку спортивной одежды Loom. Бренд представлен на самой платформе компании и появится в магазинах Lamoda Sport. Под этой маркой продаются леггинсы, топы, спортивные бра, футболки и другие товары. Компания планирует выпускать две основные коллекции в год.