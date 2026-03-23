Выручка Lamoda увеличилась на 10% в 2025 году

В сентябре 2025 г. представитель Lamoda сообщил «Ведомостям», что ритейлер запустил собственную торговую марку спортивной одежды Loom. Бренд представлен на самой платформе компании и появится в магазинах Lamoda Sport. Под этой маркой продаются леггинсы, топы, спортивные бра, футболки и другие товары. Компания планирует выпускать две основные коллекции в год.