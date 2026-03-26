Henkel покупает Olaplex за $1,4 млрд
Немецкая Henkel достигла соглашения о покупке производителя средств по уходу за волосами Olaplex Holdings примерно за $1,4 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что сделка позволит компании расширить портфель продукции в сегменте ухода за волосами.
Henkel – это международная группа со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, работающая в сегментах клеевых технологий, бытовой химии и косметики. В ее портфель входят бренды Persil, Schwarzkopf, Loctite, Ceresit и «Момент».
Olaplex получил известность благодаря средствам для восстановления волос и линейке шампуней. Компания вышла на биржу в 2021 г.
Henkel ушла с российского рынка после начала спецоперации на Украине. В мае 2023 г. сообщалось, что компания закрыла сделку по продаже активов в РФ консорциуму инвесторов за 54 млрд руб. В него вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. При этом Henkel сохранила опцион на обратный выкуп активов в течение десяти лет.