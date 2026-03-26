Henkel покупает Olaplex за $1,4 млрд

Henkel ушла с российского рынка после начала спецоперации на Украине. В мае 2023 г. сообщалось, что компания закрыла сделку по продаже активов в РФ консорциуму инвесторов за 54 млрд руб. В него вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. При этом Henkel сохранила опцион на обратный выкуп активов в течение десяти лет.