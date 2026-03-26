Минздрав заблокировал принятие закона о возвращении пива на стадионы
Запрет на продажу пива на стадионах на матчах чемпионата России не снимут в ближайшее время, Минздрав заблокировал соответствующий законопроект. Об этом заявил «Спорт-Экспрессу» первый зампредседателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
«В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе - это алкоголизация общества», – отметил Свищев.
В России с 1990-х гг. пиво на стадионах продавалось свободно, запрет на продажу такой продукции вступил в 2005 г. на фоне погромов и драк с участием футбольных болельщиков. Среди них инциденты с участием фанатов на матче ЦСКА – «Спартак» в 1997 г., перед игрой в Раменском между болельщиками «Спартака» и ОМОНом в 1999 г. и массовые беспорядки в 2002 г. на Манежной площади Москвы после проигрыша национальной сборной в матче с Японией.
С момента запрета пиво на российских футбольных стадионах продавалось трижды: на Кубке конфедераций – 2017, чемпионате мира – 2018 и Евро-2020.