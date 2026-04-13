Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес

Первые биржевые торги шерстью в Калмыкии пройдут в июне

Ведомости

Первые «пилотные» биржевые торги шерстью запланированы в Калмыкии в июне, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Как сообщается, запуск торгов станет продолжением пилотного проекта, старт которого намечен на 16 апреля на площадке Санкт-Петербургской биржи по инициативе Бурятии.

В первых торгах 16 апреля примут участие ООО «Байкальский текстильный комбинат» и индивидуальный предприниматель Сергей Ситников, уже зарегистрированные в системе биржи. Еще около пяти компаний проходят процедуру верификации.

Отмечается, что предприятия – переработчики шерсти готовы увеличивать загрузку мощностей при наличии качественного сырья по индикативной цене. Ключевую роль в формировании партий сырья будет играть первичная классификация и сортировка шерсти на базе агроагрегаторов. Это должно повысить качество продукции, обеспечить стандартизацию поставок и развитие биржевой торговли.

Также предусмотрены меры государственной поддержки, включая прямые субсидии на закупку сырья, льготное кредитование по ставкам от 1% до 12,5%, а также гранты и субсидии на развитие инфраструктуры.

13 апреля «Ведомости» писали, что Петербургская биржа 16 апреля запустит новый сегмент организованной торговли продукцией агропромышленного комплекса. Предметом торгов станет овечья кроссбредная шерсть, сделки будут проходить в секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» с клирингом и расчетами в рублях.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь