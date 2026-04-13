Первые биржевые торги шерстью в Калмыкии пройдут в июне

Первые «пилотные» биржевые торги шерстью запланированы в Калмыкии в июне, сообщает пресс-служба Минпромторга.
Как сообщается, запуск торгов станет продолжением пилотного проекта, старт которого намечен на 16 апреля на площадке Санкт-Петербургской биржи по инициативе Бурятии.
В первых торгах 16 апреля примут участие ООО «Байкальский текстильный комбинат» и индивидуальный предприниматель Сергей Ситников, уже зарегистрированные в системе биржи. Еще около пяти компаний проходят процедуру верификации.
Отмечается, что предприятия – переработчики шерсти готовы увеличивать загрузку мощностей при наличии качественного сырья по индикативной цене. Ключевую роль в формировании партий сырья будет играть первичная классификация и сортировка шерсти на базе агроагрегаторов. Это должно повысить качество продукции, обеспечить стандартизацию поставок и развитие биржевой торговли.
Также предусмотрены меры государственной поддержки, включая прямые субсидии на закупку сырья, льготное кредитование по ставкам от 1% до 12,5%, а также гранты и субсидии на развитие инфраструктуры.
13 апреля «Ведомости» писали, что Петербургская биржа 16 апреля запустит новый сегмент организованной торговли продукцией агропромышленного комплекса. Предметом торгов станет овечья кроссбредная шерсть, сделки будут проходить в секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» с клирингом и расчетами в рублях.