Бизнес /

Минфин предложил перенести принятие техрегламента ЕАЭС об алкоголе на 10 лет

Минфин предложил перенести принятие техрегламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» (047/2018) на 10 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Перенос рассмотрят на совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 апреля.

Техрегламент ЕАЭС приняли советом ЕЭК в 2018 г. С того момента его введение переносится ежегодно. Минфин выступает ответственным разработчиком регламента. Российское ведомство должно установить общие определения и требования по безопасности сырья и алкогольной продукции на территории союза.

В Минфине и ЕЭК не ответили на запрос издания, следует из материала.

С идеей переноса выступал и Казахстан, предложив отложить принятие на пять лет. Как сказал президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский в комментарии изданию, до этого дату запуска сдвигали шесть раз, последний раз – с января на июль 2026 г. Оборот алкогольной продукции в странах ЕАЭС происходит по национальным законам и правилам, поэтому правового вакуума из-за переноса не наблюдается, добавил Московский.

В январе совет ЕЭК утвердил порог беспошлинного ввоза онлайн-заказов из-за рубежа на уровне 200 евро с возможностью пересмотра в будущем. Товары дороже этой суммы предлагается облагать по ставке 5% от их стоимости, но не менее 1 евро за 1 кг.

«Ведомости» писали, что прежде беспошлинный порог планировалось поэтапно снижать: в 2026 г. – до 100 евро, а в 2027 г. – до 50 евро.

Новости СМИ2
