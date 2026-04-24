Россия стала главным экспортером удобрений в Грузию

В сентябре 2025 г. Россия возобновила импорт винограда из Грузии – поставки были зафиксированы впервые с декабря 2024 г. РФ закупила у республики виноград на $688 000. По данным таможни, поставки в денежном выражении увеличились по сравнению с прошлым годом почти на 8%. Всего Тбилиси экспортировал эту продукцию в другие страны на $749 500, что сделало Россию крупнейшим импортером с долей в 92%.