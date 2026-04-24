Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SOFL71,52+0,08%CNY Бирж.00%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Бизнес

Россия стала главным экспортером удобрений в Грузию

Россия стала главным экспортером удобрений в Грузию. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные статслужбы Грузии.

В марте российские компании поставили удобрений на $3,1 млн против 562 900 в феврале. Экспорт подскочил в 5,5 раза за месяц. Большая часть из этой суммы пришлась на смешанные удобрения – $2,9 млн.

В Грузию пришлась доля в 49,1% от всех поставок, Россия вернулась на первое место среди крупнейших экспортеров удобрений в республику. Месяцем ранее страна располагалась на втором месте.

На втором месте по числу поставок – Турция (10,9%), на третьем – Испания (6,4%).

В сентябре 2025 г. Россия возобновила импорт винограда из Грузии – поставки были зафиксированы впервые с декабря 2024 г. РФ закупила у республики виноград на $688 000. По данным таможни, поставки в денежном выражении увеличились по сравнению с прошлым годом почти на 8%. Всего Тбилиси экспортировал эту продукцию в другие страны на $749 500, что сделало Россию крупнейшим импортером с долей в 92%.

Россия ввезла 6500 т вина из Грузии в октябре 2025 г. Это оказалось на 10% больше в месячном выражении и стало максимальным уровнем покупок с апреля прошлого года (13 000 т). 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её