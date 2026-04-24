Россия стала главным экспортером удобрений в Грузию
Россия стала главным экспортером удобрений в Грузию. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные статслужбы Грузии.
В марте российские компании поставили удобрений на $3,1 млн против 562 900 в феврале. Экспорт подскочил в 5,5 раза за месяц. Большая часть из этой суммы пришлась на смешанные удобрения – $2,9 млн.
В Грузию пришлась доля в 49,1% от всех поставок, Россия вернулась на первое место среди крупнейших экспортеров удобрений в республику. Месяцем ранее страна располагалась на втором месте.
На втором месте по числу поставок – Турция (10,9%), на третьем – Испания (6,4%).
В сентябре 2025 г. Россия возобновила импорт винограда из Грузии – поставки были зафиксированы впервые с декабря 2024 г. РФ закупила у республики виноград на $688 000. По данным таможни, поставки в денежном выражении увеличились по сравнению с прошлым годом почти на 8%. Всего Тбилиси экспортировал эту продукцию в другие страны на $749 500, что сделало Россию крупнейшим импортером с долей в 92%.
Россия ввезла 6500 т вина из Грузии в октябре 2025 г. Это оказалось на 10% больше в месячном выражении и стало максимальным уровнем покупок с апреля прошлого года (13 000 т).