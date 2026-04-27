Путин разрешил «Аурум» купить золотодобывающую компанию «Павлик»
Президент России Владимир Путин разрешил АО «Аурум» приобрести 500 000 обыкновенных акций и 125 привилегированных бумаг золотодобывающей компании «Павлик», принадлежащих Gentlia Limited.
Доля Gentlia Limited в компании составляет 87,63%, остальные 12,37% принадлежат Газпромбанку.
«Павлик» является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. У компании есть лицензия на поиски, разведку и добычу рудного золота на одноименном месторождении в Магаданской области.
В ноябре 2025 г. Путин дал согласие структуре «Ренессанс капитала» на покупку российского Ситибанка, принадлежавшего Citigroup Netherlands B.V. 18 февраля 2026 г. «Ренессанс капитал» закрыл сделку по покупке финансовой организации. Стоимость сделки не раскрывалась.