Главная / Общество /

Carprice и ряд других активов Александра Галицкого переданы «Ростеху»

Платформа по продаже подержанных автомобилей Carprice и ряд других цифровых активов, изъятых по решению суда в рамках процесса против бизнесмена Александра Галицкого, переданы госкорпорации «Ростех». Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Речь идет о долях в десяти компаниях, включая ООО «Группа С-Терра» (100%), ООО «С-Терра СиЭсПи» (10,9%), ООО «Открытые цифровые платформы» (74,9%), ООО «Модум» (75%), ООО «Ивента» (50%), ООО «Датацентр СК» (100%), ООО «Спецпроект-2» (100%), ООО «Технокад» (92%), ООО «РВО Групп» (80%) и ООО «Селаникар» (100%). Последняя является юридическим лицом платформы Carprice.

В «Ростехе» «Интерфаксу» подтвердили переход активов в периметр госкорпорации. «Решения о передаче компаний под управление госкорпорации принимает государство – президент, правительство или, как в данном случае, – суд по иску Генеральной прокуратуры. Наше дело – их исполнять», – сообщили в компании.

Там также отметили, что переданные активы, в основном ИТ-профиля, будут задействованы «в национальных интересах, в реализации госпроектов».

27 марта «Ведомости» писали, что Тверской райсуд Москвы передал в госсобственность платформу Carprice. Среди других изъятых активов – акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях. Решение суда об этом было принято 23 марта. 

23 марта «Ведомости» также писали, что Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество бизнесмена на сумму около 8 млрд руб.

