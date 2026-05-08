ФАС обвинила Дымовское колбасное производство в недобросовестной конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала действия Дымовского колбасного производства нарушением законодательства о конкуренции после спора вокруг использования названия колбасы «Праздничная». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Поводом для разбирательства стало обращение Останкинского мясоперерабатывающего комбината, который пожаловался на попытки ограничить использование этого обозначения другими участниками рынка. Как сообщили в ФАС, в 2023 г. Дымовское колбасное производство зарегистрировало товарный знак «Праздничная» и после этого начало направлять претензии и судебные иски в адрес других производителей мясной продукции.
В антимонопольной службе выяснили, что действия могли быть связаны с попыткой получить преимущества на рынке за счет ограничения конкурентов, которые выпускали продукцию с аналогичным названием еще до регистрации спорного товарного знака. Ведомство подчеркнуло, что рассмотрело материалы дела и признало компанию нарушившей нормы антимонопольного законодательства.
По итогам разбирательства служба выдала производителю предписание об устранении нарушения. В ФАС указали, что будут контролировать исполнение требований ведомства.
