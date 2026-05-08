ФАС обвинила Дымовское колбасное производство в недобросовестной конкуренции

Поводом для разбирательства стало обращение Останкинского мясоперерабатывающего комбината, который пожаловался на попытки ограничить использование этого обозначения другими участниками рынка. Как сообщили в ФАС, в 2023 г. Дымовское колбасное производство зарегистрировало товарный знак «Праздничная» и после этого начало направлять претензии и судебные иски в адрес других производителей мясной продукции.