«Делимобиль» запустил аренду машин по звонку из-за ограничений интернета

«Делимобиль» сократил автопарк по состоянию на конец I квартала 2026 г. на 11% до 27 300 машин. Количество активных пользователей сократилось на 2% до 517 000 в месяц. Число проданных минут в начале года составило 491 млн, что на 33% выше аналогичного показателя прошлого года. Число проданных минут на одну машину увеличилось на 50%. Средняя длительность поездки выросла на 34%, выручка на автомобиль – на 13,2%.