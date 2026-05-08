«Делимобиль» запустил аренду машин по звонку из-за ограничений интернета
Сервис каршеринга «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг руссия») запустил функцию аренды автомобиля по звонку через голосового робота поддержки, которая будет работать в условиях ограниченной связи, сообщили в компании.
Чтобы воспользователья сервисом, пользователь должен забронировать автомобиль в приложении заранее – в месте со стабильным интернетом. Затем рядом с машиной нужно позвонить в поддержку сервиса по телефону, для этого появилась специальная кнопка в приложении.
Дальше нужно следовать указаниям робота и нажимать цифры в тоновом режиме. Голосовой помощник расскажет, как сфотографировать машину и загрузить фото. В конце поездки двери автомобиля закроются по Bluetooth, а сама аренда завершится по звонку.
23 апреля Минцифры РФ расширило «белый список» онлайн-сервисов, который доступны россиянам в условиях ограничений мобильного интернета. В их число вошли сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар».
«Делимобиль» сократил автопарк по состоянию на конец I квартала 2026 г. на 11% до 27 300 машин. Количество активных пользователей сократилось на 2% до 517 000 в месяц. Число проданных минут в начале года составило 491 млн, что на 33% выше аналогичного показателя прошлого года. Число проданных минут на одну машину увеличилось на 50%. Средняя длительность поездки выросла на 34%, выручка на автомобиль – на 13,2%.