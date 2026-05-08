CNY Бирж.10,915-0,32%CHKZ16 500+0,92%OKEY44,7+0,02%IMOEX2 601,47-0,53%RTSI1 103,18-0,08%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,97-0,08%
Главная / Бизнес /

Минтранс объявил о частичном возобновлении рейсов на юге России

Ведомости

Выполнение рейсов из и в аэропорты юга России частично возобновилось. Об этом сообщил Минтранс в Telegram-канале.

По состоянию на 16:00 мск в южном направлении отправились самолеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды и из «Шереметьево» в Махачкалу и Волгоград. В обратном направлении вылетели рейсы из Астрахани в «Шереметьево» и из Минеральных Вод во «Внуково».

Сейчас рейсы на юге страны выполняются в ограниченном режиме. Их выполнение будет обеспечиваться согласно изначальному расписанию, но с учетом временных ограничений на работу в отдельных аэропортах. Министерство и Росавиация совместно с авиакомпаниями формируют график выполнения полетов. До конца суток в южные аэропорты планируется выполнить около 200 полетов из Москвы и из регионов.

8 мая Минтранс объявил, что украинские дроны влетели в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В итоге была приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Сочи, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Элисты.

О корректировке расписания заявили авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», Nordwind и «Уральские авиалинии». На фоне ограничений работы аэропортов в Минтрансе сообщили, что у РЖД достаточно мест на поезда в южном направлении.

