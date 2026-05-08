Лихачев: реактор второго энергоблока АЭС «Бушер» готов более чем на 60%
Реактор для второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» готов уже более чем на 60%. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.
Директор госкорпорации отметил, что строительство АЭС в Иране возобновляется, работают около 2200 иранских строителей. Лихачев подчеркнул, что для корпорации проект остается приоритетным. По его словам, на предприятиях «Росатома» в плановом порядке продолжает изготавливаться оборудование для «Бушера». «Росатом» готов отгрузить ключевое оборудование в 2027 г.
«Продолжаем отливку и ковку металлургических заготовок для оборудования энергоблока № 3», – сказал Лихачев.
20 апреля Лихачев заявил, что «Росатом» завершил вывоз сотрудников с иранской АЭС «Бушер», эвакуировано более 600 человек. По его словам, на станции остались только добровольцы. «Это 20 человек на площадке [АЭС] «Бушер» и 4 человека – непосредственно в Тегеране», – уточнил он.
Основной этап эвакуации начался 4 апреля, когда 198 сотрудников вывезли автобусами в сторону ирано-армянской границы. Лихачев тогда отмечал, что ситуация вокруг станции развивается по неблагоприятному сценарию. По его словам, один из ударов был нанесен фактически по контуру защиты объекта.