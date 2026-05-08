Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,916-0,32%CHKZ16 500+0,92%OKEY44,7+0,02%IMOEX2 601,74-0,52%RTSI1 103,16-0,08%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,97-0,08%
Главная / Бизнес /

Лихачев: реактор второго энергоблока АЭС «Бушер» готов более чем на 60%

Ведомости

Реактор для второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» готов уже более чем на 60%. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

Директор госкорпорации отметил, что строительство АЭС в Иране возобновляется, работают около 2200 иранских строителей. Лихачев подчеркнул, что для корпорации проект остается приоритетным. По его словам, на предприятиях «Росатома» в плановом порядке продолжает изготавливаться оборудование для «Бушера». «Росатом» готов отгрузить ключевое оборудование в 2027 г.

«Продолжаем отливку и ковку металлургических заготовок для оборудования энергоблока № 3», – сказал Лихачев.

20 апреля Лихачев заявил, что «Росатом» завершил вывоз сотрудников с иранской АЭС «Бушер», эвакуировано более 600 человек. По его словам, на станции остались только добровольцы. «Это 20 человек на площадке [АЭС] «Бушер» и 4 человека – непосредственно в Тегеране», – уточнил он.

Основной этап эвакуации начался 4 апреля, когда 198 сотрудников вывезли автобусами в сторону ирано-армянской границы. Лихачев тогда отмечал, что ситуация вокруг станции развивается по неблагоприятному сценарию. По его словам, один из ударов был нанесен фактически по контуру защиты объекта.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь