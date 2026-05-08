Лихачев: реактор второго энергоблока АЭС «Бушер» готов более чем на 60%

20 апреля Лихачев заявил, что «Росатом» завершил вывоз сотрудников с иранской АЭС «Бушер», эвакуировано более 600 человек. По его словам, на станции остались только добровольцы. «Это 20 человек на площадке [АЭС] «Бушер» и 4 человека – непосредственно в Тегеране», – уточнил он.