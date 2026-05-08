Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,912-0,35%CHKZ16 500+0,92%OKEY44,7+0,02%IMOEX2 601,85-0,52%RTSI1 103,2-0,08%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,96-0,08%
Главная / Бизнес /

Авиакомпании сообщили о возобновлении полетов на юг России

Ведомости

Авиакомпания S7 Airlines сообщила, что выполнит все запланированные рейсы 9 мая по направлению из Москвы и Новосибирска в Волгоград, Владикавказ, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи и обратно.

Авиаперевозчик напомнил, что пассажиры, которые хотят отменить перелеты по южным направлениям 9, 10 и 11 мая, могут оформить полный возврат средств.

«Аэрофлот» объявил, что поэтапно приступает к выполнению рейсов на южных направлениях на фоне решения о готовности ОрВД к обслуживанию полетов в аэропортах юга России. После 16:00 мск авиакомпания намерена обеспечить выполнение рейсов согласно изначальному расписанию с учетом ограничений на вылет и прилет в аэропортах.

Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг

Общество

«Победа» заявила о намерении выполнить полеты в соответствии со скорректированным расписанием из-за ограничений после 17:00 мск. Перевозчик призвал пассажиров проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт.

8 мая украинские БПЛА влетели в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В итоге была приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Сочи, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Элисты.

Вечером Митранс сообщил, что выполнение рейсов из и в аэропорты юга России частично возобновилось. Ведомство и Росавиация совместно с авиакомпаниями формируют график выполнения полетов. До конца суток в южные аэропорты планируется выполнить около 200 полетов из Москвы и из регионов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте