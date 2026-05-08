Авиакомпании сообщили о возобновлении полетов на юг России

«Аэрофлот» объявил, что поэтапно приступает к выполнению рейсов на южных направлениях на фоне решения о готовности ОрВД к обслуживанию полетов в аэропортах юга России. После 16:00 мск авиакомпания намерена обеспечить выполнение рейсов согласно изначальному расписанию с учетом ограничений на вылет и прилет в аэропортах.